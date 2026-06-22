La ANMAT prohibió una serie de cremas humectantes y autobronceantes: cuáles no comprar
La Anmat advirtió que se trata de productos ilegítimos de los que se desconocen sus condiciones de elaboración y son potencialmente perjudiciales para la salud.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes la venta en todo el país de una serie de cremas humectantes y autobronceantes, todas ellas de una misma marca. Así quedó plasmado en la Disposición 3754/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con al firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
Allí, la Anmat prohibió "el uso, comercialización, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y tamaños de los productos identificados como: 1. Crema corporal autobronceante orgánica marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 2. Crema humectante prolongadora del color marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 3. Bruma facial autobronceante marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 4. Tanning drops marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 5. Mousse autobronceante marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 6. Gel exfoliante corporal marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 7. Crema autobronceante facial marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado hasta tanto se encuentren regularizados".
De acuerdo con la Anmat se trata de "productos ilegítimos" que no están debidamente inscriptos ante dicho organismo. Frente a esta situación y "a fin de proteger a eventuales usuario de los efectos derivados del uso de los productos involucrados" recomendó avanzar con la prohibición de su comercialización.
"Se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, en virtud de que tales productos estarían infringiendo los artículos 1° y 3° de la Res. (ex MS y AS) N° 155/98", advirtió la Anmat.
Disposición 3754/2026:
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