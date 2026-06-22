La ANMAT prohibió una serie de cremas humectantes y autobronceantes: cuáles no comprar

Allí, la Anmat prohibió "el uso, comercialización, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y tamaños de los productos identificados como: 1. Crema corporal autobronceante orgánica marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 2. Crema humectante prolongadora del color marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 3. Bruma facial autobronceante marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 4. Tanning drops marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 5. Mousse autobronceante marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 6. Gel exfoliante corporal marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 7. Crema autobronceante facial marca 'TAN ORGÁNICO' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado hasta tanto se encuentren regularizados".