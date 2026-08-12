Megaoperativo de Prefectura: secuestraron 500 kilos de cocaína y hay cinco detenidos

El navíguez se aproximó a la costa, donde recibió diversos bultos cargados desde una camioneta Ford Ranger. Posteriormente, la lancha continuó su marcha aguas arriba hasta interceptar a un buque de mayor porte en el kilómetro 351, en inmediaciones de la Rada Norte del puerto de San Nicolás.

Ante la maniobra en curso, intervino de inmediato la Agrupación Albatros. La embarcación sospechosa fue escoltada hasta la dependencia de Prefectura en San Nicolás, donde, por orden judicial, se requisaron siete bolsos estancos. En su interior se hallaron 210 panes que totalizaban 232 kilos de cocaína.

En ese primer procedimiento se detuvo a cuatro hombres —uno de los cuales registraba una prohibición vigente de salida del país— y se incautaron la camioneta, la lancha con motor fuera de borda, cinco teléfonos celulares y un dispositivo GPS satelital.

Allanamientos y segundo golpe al narcomenudeo

A raíz de los datos recabados durante las primeras detenciones, el Juzgado ordenó cinco allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, específicamente en las localidades de Ramallo, La Reja y Bernal Oeste (Quilmes).

Como resultado de estos operativos, las fuerzas de seguridad detuvieron a un quinto implicado y secuestraron otros 267 kilos de cocaína fraccionados en 240 panes. Además, los uniformados incautaron marihuana, bolsos estancos vacíos con marcas y sellos idénticos a los del primer cargamento, elementos de sujección tipo ganchos, material de embalaje, dos automóviles, dos motocicletas, dispositivos electrónicos y documentación de vital importancia para el avance de la causa.