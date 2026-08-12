Megaoperativo de Prefectura: secuestraron 500 kilos de cocaína y hay cinco detenidos
Un operativo coordinado en las aguas del río Paraná y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires desarticuló a una banda transnacional dedicada a la contaminación de buques mercantes.
En el marco de un importante despliegue de seguridad, personal de la Prefectura Naval Argentina secuestró casi 500 kilos de clorhidrato de cocaína y detuvo a cinco sospechosos. La investigación, que incluyó seguimientos fluviales y allanamientos simultáneos, destapó el accionar de una organización narcocriminal con conexiones en el sur bonaerense y el litoral.
El procedimiento se desarrolló bajo la órbita del Juzgado Federal de Garantías de Bahía Blanca N° 2, con intervención de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, la PROCUNAR y el Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la fuerza federal, contando además con apoyo técnico de la Policía Federal y colaboración de la Dirección General de Aduanas.
Las pesquisas iniciales permitieron a los investigadores conectar la causa con un antecedente clave: el hallazgo de 34 kilos de cocaína dentro de un bolso estanco registrado el pasado 2 de enero en la Reserva Ecológica de Monte Hermoso.
Con el avance de las tareas de inteligencia, la Justicia determinó que la estructura operaba de manera logística entre las ciudades de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. Su metodología consistía en utilizar embarcaciones deportivas para interceptar y "contaminar" buques mercantes que navegaban por el río Paraná rumbo a destinos internacionales.
El operativo en el río y el secuestro del primer cargamento
La fase operativa principal se desencadenó cuando agentes de vigilancia detectaron una embarcación tipo tracker con tres tripulantes a bordo que se desplazaba por el río a la altura de Ramallo.
El navíguez se aproximó a la costa, donde recibió diversos bultos cargados desde una camioneta Ford Ranger. Posteriormente, la lancha continuó su marcha aguas arriba hasta interceptar a un buque de mayor porte en el kilómetro 351, en inmediaciones de la Rada Norte del puerto de San Nicolás.
Ante la maniobra en curso, intervino de inmediato la Agrupación Albatros. La embarcación sospechosa fue escoltada hasta la dependencia de Prefectura en San Nicolás, donde, por orden judicial, se requisaron siete bolsos estancos. En su interior se hallaron 210 panes que totalizaban 232 kilos de cocaína.
En ese primer procedimiento se detuvo a cuatro hombres —uno de los cuales registraba una prohibición vigente de salida del país— y se incautaron la camioneta, la lancha con motor fuera de borda, cinco teléfonos celulares y un dispositivo GPS satelital.
Allanamientos y segundo golpe al narcomenudeo
A raíz de los datos recabados durante las primeras detenciones, el Juzgado ordenó cinco allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, específicamente en las localidades de Ramallo, La Reja y Bernal Oeste (Quilmes).
Como resultado de estos operativos, las fuerzas de seguridad detuvieron a un quinto implicado y secuestraron otros 267 kilos de cocaína fraccionados en 240 panes. Además, los uniformados incautaron marihuana, bolsos estancos vacíos con marcas y sellos idénticos a los del primer cargamento, elementos de sujección tipo ganchos, material de embalaje, dos automóviles, dos motocicletas, dispositivos electrónicos y documentación de vital importancia para el avance de la causa.
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