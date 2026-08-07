Fentanilo contaminado: liberaron a las dos exfuncionarias de la ANMAT y el INAME

La hipótesis que investiga la Justicia

La investigación judicial apunta a determinar si existieron fallas en los mecanismos de control que permitieron que medicamentos elaborados por los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. permanecieran en circulación pese a antecedentes de presuntas irregularidades.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, ambas compañías acumulaban numerosos incumplimientos relacionados con las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Los investigadores sostienen que ese historial habría sido posible gracias a la existencia de una supuesta protección estatal que permitió que las plantas continuaran funcionando pese a las deficiencias detectadas.

De acuerdo con la acusación, esa falta de controles habría contribuido a que el fentanilo contaminado llegara al sistema sanitario, desencadenando las consecuencias que hoy son objeto de la causa penal. Aunque las exfuncionarias recuperaron la libertad, la investigación permanece abierta y la situación procesal de ambas aún deberá resolverse conforme avance la recolección de pruebas.

Bisio había dejado la conducción de la ANMAT a comienzos de este año tras presentar su renuncia, mientras que Mantecón Fumado había sido apartada preventivamente de la dirección del INAME en agosto de 2025. La Justicia Federal continúa analizando documentación, inspecciones y responsabilidades administrativas para establecer si existieron omisiones o irregularidades que facilitaron la fabricación y distribución del medicamento investigado.