Fentanilo contaminado: liberaron a las dos exfuncionarias de la ANMAT y el INAME
Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado recuperaron la libertad luego de pagar una caución millonaria. La investigación por las muertes continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.
La causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado y las muertes asociadas a ese medicamento sumó un nuevo capítulo este viernes. La Justicia dispuso la excarcelación de las exfuncionarias Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado, quienes permanecían detenidas en el marco de la investigación que busca determinar las responsabilidades por las presuntas irregularidades en los controles sanitarios.
Ambas recuperaron la libertad luego de abonar una caución de 75 millones de pesos cada una, aunque continuarán sometidas al proceso judicial y deberán cumplir estrictas condiciones impuestas por el magistrado a cargo del expediente.
El juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, también ordenó la prohibición de salida del país para las dos exfuncionarias y dispuso la entrega de sus pasaportes como medida preventiva mientras avanza la investigación.
Cómo fueron las detenciones y las indagatorias
Bisio, quien se desempeñó como máxima autoridad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), fue detenida días atrás en la localidad bonaerense de Olivos. En tanto, Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), optó por presentarse voluntariamente junto a su abogado ante las autoridades judiciales.
Durante las declaraciones indagatorias, las estrategias de defensa fueron diferentes. Bisio realizó una breve exposición, evitó responder preguntas y anunció que presentaría un escrito ampliando su posición. Por su parte, Mantecón Fumado se remitió inicialmente a la documentación presentada por su defensa y luego respondió extensamente las consultas formuladas durante la audiencia.
La hipótesis que investiga la Justicia
La investigación judicial apunta a determinar si existieron fallas en los mecanismos de control que permitieron que medicamentos elaborados por los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. permanecieran en circulación pese a antecedentes de presuntas irregularidades.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, ambas compañías acumulaban numerosos incumplimientos relacionados con las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Los investigadores sostienen que ese historial habría sido posible gracias a la existencia de una supuesta protección estatal que permitió que las plantas continuaran funcionando pese a las deficiencias detectadas.
De acuerdo con la acusación, esa falta de controles habría contribuido a que el fentanilo contaminado llegara al sistema sanitario, desencadenando las consecuencias que hoy son objeto de la causa penal. Aunque las exfuncionarias recuperaron la libertad, la investigación permanece abierta y la situación procesal de ambas aún deberá resolverse conforme avance la recolección de pruebas.
Bisio había dejado la conducción de la ANMAT a comienzos de este año tras presentar su renuncia, mientras que Mantecón Fumado había sido apartada preventivamente de la dirección del INAME en agosto de 2025. La Justicia Federal continúa analizando documentación, inspecciones y responsabilidades administrativas para establecer si existieron omisiones o irregularidades que facilitaron la fabricación y distribución del medicamento investigado.
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