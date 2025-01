La ANMAT prohibió la venta de varios productos de belleza y protectores solares

Se trata de al menos seis marcas de maquillajes y protectores solares, pertenecientes a diferentes empresas, sobre los cuales pesa una prohibición para ser comercializados, distribuidos y publicitados en todo el territorio nacional debido a la falta de datos de inscripción a nivel nacional, lote y fecha de vencimiento en su rotulado, y por no contar con un importador habilitado.

Los productos alcanzados por la prohibición de la Anmat son "Countouring Blush" y "Lip Gloss" de la marca Mocmallure, "cuyo rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional, lote y fecha de vencimiento", al igual que "Glitter Face and Body Gel" de la marca Rimocco.

En cambio, las marcas "Cherry picked for the Flush Lip and Cheek Tint" de la marca Sheglam, fabricado en China por A&Y Hello Led Ltd., y "Sunscream Face abd Body Sun Lotion SPF 50 PA +++ VITAMINA C" y "Sunscream Face and Body Sun Lotion SPF 50 PA +++ Collagen" de la marca SAS (ambos de origen chino), incurrieron en la falta de datos de inscripción en el rótulo.

La Anmat advirtió además que "A&Y Hello LED Ltd.", empresa identificada como importadora, no posee antecedentes de habilitación sanitaria en Argentina para operar en el rubro cosmético.

Protector solar

Durante el procedimiento, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal consultó la base de datos de productos cosméticos inscriptos ante la ANMAT, donde pudo determinar que los datos identificatorios de los productos señalados, “no corresponden a cosméticos inscriptos" ante dicho organismo.

En consecuencia, la Anmat determinó que se trata de productos cosméticos ilegítimos, de los cuales no se puede garantizar que el proceso de elaboración haya cumplido con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que contenga ingredientes permitidos por la normativa vigente. Con el fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, sugiere “prohibir el uso, comercialización, y distribución y publicidad en todo el territorio nacional de los productos cosméticos infantiles detallados” hasta tanto no hayan regulado su situación ante la Anmat.

Disposición 540/2025:

aviso_320435.pdf