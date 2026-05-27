Hallaron sin vida a Ana Lía Corte, la mujer que estaba desaparecida en Bariloche

Ana Lía Corte bariloche Las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo encabezaron las actuaciones en el lugar del hallazago de los restos.

En los últimos días, se habían realizado rastrillajes en diversos lugares de la ciudad patagónica y en diferentes zonas de la región, entre ellos, el arroyo Ñireco, Chalhuaco, edificios abandonados y la localidad de Villa La Angostura. Incluso, las autoridades ya habían recorrido el área en donde ahora aparecieron los restos de la mujer de 52 años, por lo que también resta determinar cómo llegaron hasta ahí.

La desaparición de Ana Lía y un episodio previo

Ana Lía Corte había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal. Durante los 19 días que estuvo desaparecida, la Policía de Río Negro y el MPF barajaron diversas hipótesis y realizaron rastrillajes en zonas boscosas del Cerro Otto, estructuras abandonadas y en las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, todos con resultados negativos.

Días atrás, la pareja de la víctima, Milton Marques, se había referido a la condición psiquiátrica de Corte. Mediante un posteo publicado en su cuenta de Facebook, explicó que decidió hablar para que se “refleje fehacientemente” la cronología de los hechos y "evitar especulaciones sin fundamentos”.

En el mensaje, detalló que la mujer había comenzado un tratamiento psiquiátrico en 2019 y recordó un episodio previo ocurrido durante 2021, cuando fue hallada con hipotermia tras escaparse del domicilio que compartían.

“En el año 2021, en plena pandemia y ya medicada, se ausentó de la casa una tarde de lluvia intensa y fue encontrada la mañana siguiente en la playa del kilómetro 4 con un cuadro de hipotermia. Su búsqueda fue exhaustiva y solo exitosa gracias a la ayuda de un perro especialmente entrenado que la encontró en un sitio que se había rastrillado anteriormente”, escribió sobre esa oportunidad.

La pista más firme que tenían los investigadores se había obtenido a través de las cámaras de seguridad del transporte público. Los registros fílmicos lograron reconstruir que la mujer se había tomado un colectivo de la línea 51 y que había descendido en la intersección de las calles Tiscornia y Onelli, en pleno centro de Bariloche.

En ese último registro, Ana Lía vestía un gorro de lana, campera, pantalón ancho y llevaba una mochila. A partir de ese dato, los operativos se habían concentrado en la barda del Ñireco y las áreas próximas al arroyo, a relativamente pocas cuadras de donde finalmente este martes ocurrió el trágico hallazgo que mantiene en vilo a la ciudad rionegrina.