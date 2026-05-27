Crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan: la inquietante frase que complica a Cristian Graf
El excompañero de colegio de la víctima y dueño de la casa donde encontraron los restos volvió a quedar bajo sospecha tras la declaración de un testigo clave.
A 41 años del asesinato de Diego Fernández Lima, la estremecedora declaración de un testigo reavivó las sospechas sobre Cristian Graf, ex compañero de la víctima y propietario de la casa ubicada en el barrio porteño de Coghlan, donde en 2025 se encontraron los restos.
Diego tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984. Ahora, la fiscalía a cargo de Martín López Perrando investiga si el adolescente fue llevado mediante un engaño a la casa de la familia Graf y asesinado en ese lugar.
La hipótesis se reforzó tras la declaración reservada de un testigo que la semana pasada se presentó de manera espontánea ante la fiscalía. En su testimonio, se refirió a una conversación que escuchó durante una celebración realizada en 2017 de la que participaron varias personas.
Asesinato en Coghlan: estremecedora declaración de un testigo
Según consta en el acta incorporada a la causa, el testigo sostuvo que uno de los presentes hizo referencia a un asado realzado en 2011, al cual había asistido un hombre de apellido alemán y que había hablado con inquietante naturalidad sobre “la facilidad de matar a alguien y hacer desaparecer el cuerpo”. En las últimas horas, otro testigo confirmó la existencia de esa reunión y ubicó el encuentro en tiempo y lugar.
“Vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas”, aseguró el hombre de apellido alemán, de acuerdo con el relato del testigo. Además, durante esa charla hizo referencia a un compañero de colegio de su hijo, con el que había conflictos previos.
Según la declaración del testigo, ese hombre habría contado que, junto a su hijo, decidieron tenderle una emboscada al estudiante: lo citaron a una casa bajo el pretexto de una reunión en la que estaría presente una chica que le gustaba.
Siempre según ese relato, cuando el adolescente llegó al lugar, fue obligado a ingresar al baño de la vivienda, donde padre e hijo lo redujeron y lo asesinaron de una puñalada en la espalda. La declaración también señala que luego enterraron el cuerpo en el patio de la vivienda y que nunca pudo ser encontrado.
La revelación de un peritaje clave en la casa de Coghlan
La existencia de conflictos entre Fernández Lima y Cristian Graf es una línea que los investigadores ya seguían desde el hallazgo de los restos en Coghlan. A eso ahora se le suma la supuesta participación de una chica que habría sido utilizada como señuelo para convencer a Diego de ir hasta la casa.
En paralelo, la causa tuvo un avance en los últimos días gracias a un peritaje clave llevado a cabo en distintos sectores del patio trasero de la propiedad situada sobre avenida Congreso al 3700, donde el 20 de mayo del año pasado fueron hallados los restos óseos de Fernández Lima.
Allí, personal especializado de Gendarmería Nacional utilizó un georradar que, según el informe pericial, permitió detectar una anomalía geofísica junto a la medianera derecha del terreno. Ante esta situación, se recomendó que se realicen más excavaciones.
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