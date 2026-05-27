Crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan: la inquietante frase que complica a Cristian Graf

“Vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas”, aseguró el hombre de apellido alemán, de acuerdo con el relato del testigo. Además, durante esa charla hizo referencia a un compañero de colegio de su hijo, con el que había conflictos previos.

diego fernandez lima Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando desapareció

Según la declaración del testigo, ese hombre habría contado que, junto a su hijo, decidieron tenderle una emboscada al estudiante: lo citaron a una casa bajo el pretexto de una reunión en la que estaría presente una chica que le gustaba.

Siempre según ese relato, cuando el adolescente llegó al lugar, fue obligado a ingresar al baño de la vivienda, donde padre e hijo lo redujeron y lo asesinaron de una puñalada en la espalda. La declaración también señala que luego enterraron el cuerpo en el patio de la vivienda y que nunca pudo ser encontrado.

La revelación de un peritaje clave en la casa de Coghlan

diego fernandez lima Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados el 20 de mayo de 2025 en Coghlan

La existencia de conflictos entre Fernández Lima y Cristian Graf es una línea que los investigadores ya seguían desde el hallazgo de los restos en Coghlan. A eso ahora se le suma la supuesta participación de una chica que habría sido utilizada como señuelo para convencer a Diego de ir hasta la casa.

En paralelo, la causa tuvo un avance en los últimos días gracias a un peritaje clave llevado a cabo en distintos sectores del patio trasero de la propiedad situada sobre avenida Congreso al 3700, donde el 20 de mayo del año pasado fueron hallados los restos óseos de Fernández Lima.

Allí, personal especializado de Gendarmería Nacional utilizó un georradar que, según el informe pericial, permitió detectar una anomalía geofísica junto a la medianera derecha del terreno. Ante esta situación, se recomendó que se realicen más excavaciones.