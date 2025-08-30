La Boca: un policía mató a un hombre que intentó sacarle su arma

El calendario de este año en territorio bonaerense tiene la particularidad de estar desdoblado en dos instancias. Tras las elecciones provinciales de septiembre, llegará el turno de los comicios legislativos nacionales, que se celebrarán el 26 de octubre en simultáneo con el resto del país.

La decisión de separar las fechas fue adoptada por el gobernador Axel Kicillof, con el objetivo de marcar distancia entre la contienda local y la nacional, y así garantizar que los bonaerenses elijan a sus autoridades provinciales sin que la discusión se diluya en el debate federal.

Otra de las modificaciones que marcan este 2025 es la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La legislatura bonaerense resolvió a fines de abril poner fin a ese esquema, lo que acortó el calendario electoral y simplificó los tiempos. De esta manera, los bonaerenses deberán presentarse únicamente en dos oportunidades para votar: en septiembre para los cargos provinciales y en octubre para los nacionales.

En la primera instancia, el 7 de septiembre, estarán en juego puestos clave dentro de la estructura política bonaerense. Ese día se renovarán 23 bancas titulares y 15 suplentes en el Senado provincial, junto con 46 diputados titulares y 28 suplentes en la Cámara Baja. A esto se suman elecciones municipales, donde se elegirán concejales y consejeros escolares en distintos distritos, cargos que impactan directamente en la gestión local y en el funcionamiento del sistema educativo.

Dónde consultar

Para llegar con tranquilidad al día de los comicios, la consulta del padrón electoral es un paso fundamental. El procedimiento es sencillo y accesible: basta con ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense, colocar el número de DNI, seleccionar el sexo tal como figura en el documento, completar el código de verificación de seguridad y hacer clic en “Consultar”.

En cuestión de segundos, el sistema devuelve información precisa: nombre del establecimiento, dirección exacta, distrito, número de mesa y orden en el padrón. Estos datos son determinantes para evitar confusiones y agilizar el trámite el día de la elección.