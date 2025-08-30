Fuerte cruce entre Jorge Rial y Lilia Lemoine en medio del escándalo por presuntas coimas: "Mantenida por nosotros"

Durante la sesión del Congreso en donde Guillermo Francos informó sobre la gestión libertaria , Lilia Lemoine volvió a protagonizar un vergonzoso cruce con Marcela Pagano, a quien se le paró al lado con el único objetivo de fastidiarla. Lo peor de este tenso momento no fue la cuestionable actitud de la diputada de La Libertad Avanza, sino el apoyo que tuvo de Martín Menem en su accionar contra la legisladora de Coherencia, el nuevo bloque libertario disidente.