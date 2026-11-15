La casa del crimen: revés judicial por la propiedad de Barreda a 34 años del cuádruple femicidio
La Cámara de Apelación excluyó a dos sobrinos de la herencia del inmueble y una película reabrió el debate sobre el crimen.
Este domingo se cumplen 34 años del cuádruple femicidio que Ricardo Barreda cometió en 1992, cuando asesinó a escopetazos a su esposa, sus dos hijas y su suegra en su vivienda de La Plata. Más de tres décadas después, el caso regresó al centro de la escena por un fallo clave sobre la herencia de la propiedad y por el estreno de una película biográfica.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata excluyó el mes pasado a dos sobrinos de Gladys McDonald, la esposa asesinada, del expediente de expropiación de la casona de la calle 48 entre 11 y 12. El tribunal revocó una resolución previa y avaló la postura del Fisco bonaerense al determinar que el grado de parentesco de Mariana y Emilio Tomás Arreche excede el límite legal para heredar los bienes. Las partes reconocidas solicitaron hace pocos días abrir la causa a prueba para definir el monto de la indemnización estatal.
El litigio civil acumula más de 13 años de trámite porque la Justicia declaró a Barreda "indigno" para heredar a sus víctimas. Actualmente enfrenta a la Provincia de Buenos Aires, que busca abonar la valuación fiscal del inmueble, con los herederos reconocidos que reclaman el valor de mercado. La propiedad donde ocurrieron los crímenes estuvo abandonada durante años y sus bienes muebles —como los históricos autos Ford Falcon y DKW— ya habían sido declarados en abandono formal y retirados. El inmueble fue declarado de utilidad pública para funcionar como centro de prevención y asistencia integral a víctimas de violencia de género.
A fines de agosto, el caso recuperó fuerte visibilidad pública con el estreno mundial en Prime Video de la película "Barreda", dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín. El filme corrió el foco de la trivialización mediática de los años noventa para poner el acento en la violencia machista previa a la masacre. La producción contó con las actuaciones de Carla Peterson como Gladys McDonald, Mercedes Morán como la suegra Elena Arreche, y Maite Lanata y Margarita Páez como las hijas Cecilia y Adriana.
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