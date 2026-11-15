La casa del crimen: revés judicial por la propiedad de Barreda a 34 años del cuádruple femicidio

El litigio civil acumula más de 13 años de trámite porque la Justicia declaró a Barreda "indigno" para heredar a sus víctimas. Actualmente enfrenta a la Provincia de Buenos Aires, que busca abonar la valuación fiscal del inmueble, con los herederos reconocidos que reclaman el valor de mercado. La propiedad donde ocurrieron los crímenes estuvo abandonada durante años y sus bienes muebles —como los históricos autos Ford Falcon y DKW— ya habían sido declarados en abandono formal y retirados. El inmueble fue declarado de utilidad pública para funcionar como centro de prevención y asistencia integral a víctimas de violencia de género.