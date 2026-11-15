Encuentran sin vida a un violinista santiagueño tras denunciar a una mujer

Encontraron sin vida a un padre y sus tres hijas en el norte de Salta: ¿cuál fue la causa?

Adrián Pérez, de 24 años, y sus tres hijas —de 8, 5 y 4 años— murieron en las cercanías de Alto de la Sierra, en el departamento Rivadavia, al norte de Salta. La familia había emprendido un viaje en motocicleta desde Formosa y sus allegados perdieron el contacto durante el trayecto, por lo que el viernes radicaron la denuncia por desaparición.

El hombre había partido el viernes al mediodía desde la localidad formoseña de María Cristina junto a las niñas, con rumbo a la localidad salteña donde residía la familia. Durante la tarde, su pareja dejó de comunicarse con ellos y denunció el hecho ante las autoridades. Ese mismo día se puso en marcha un rastrillaje, aunque las tareas se interrumpieron durante la noche por las dificultades del terreno y la escasa visibilidad.

El operativo se retomó el sábado por la mañana. Los equipos hallaron los cuerpos cerca de Alto de la Sierra, sobre un camino vecinal ubicado a unos 20 kilómetros del paraje Bragado. Aparentemente, el hombre apareció junto a la motocicleta durante la madrugada y, poco después, las tres niñas fueron localizadas en distintos puntos de la zona, a una distancia aproximada de 500 metros.

El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que el médico legal de la Policía realizó el examen cadavérico y determinó que las víctimas sufrieron un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de insolación y deshidratación aguda. La investigación quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, quien ordenó medidas para reconstruir el recorrido y las circunstancias de las muertes. En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal, del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, dispuso medidas para reconstruir el recorrido y las circunstancias en las que murieron Pérez y sus hijas. En el lugar intervino personal de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), según indicaron fuentes oficiales del caso.