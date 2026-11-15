San Cristóbal: un motociclista murió al chocar contra un colectivo mientras escapaba de un control policial
El hombre era seguido por efectivos de la Policía de la Ciudad tras evadir un operativo de tránsito en el barrio de La Boca.
Un motociclista murió en el barrio porteño de San Cristóbal, luego de chocar contra un colectivo de la línea 129 mientras escapaba de un control vehicular.
El hombre, que conducía una moto negra de 110 cc, había evadido un operativo de tránsito en la intersección de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle, en el barrio de La Boca, lo que dio inicio a una persecución por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad.
El trágico desenlace ocurrió en el cruce de las avenidas Independencia y Entre Ríos, donde el motociclista habría cruzado el semáforo en rojo e impactado contra el lateral derecho del colectivo. Como consecuencia del choque, murió en el acto.
Tras el siniestro, el colectivo quedó detenido sobre la avenida y se dispuso un corte de tránsito en la zona, lo que provocó demoras y desvíos en las calles cercanas.
Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y el desarrollo del seguimiento policial.
Un jugador de Patronato chocó a un motociclista, huyó y dio positivo de alcoholemia
Nahuel Alejandro Genez, lateral izquierdo de 23 años, protagonizó un siniestro vial en la mañana del sábado en Paraná, Entre Ríos. El futbolista embistió con su Peugeot 208 a un motociclista, abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima y, tras regresar convencido por un testigo, arrojó un resultado positivo de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre en el control de alcoholemia.
El hecho se produjo alrededor de las 10:15 en la esquina de Panamá y Bertozzi. Según la información policial, Genez manejaba un Peugeot 208 negro junto a un acompañante de 22 años cuando golpeó desde atrás a una motocicleta Motomel Skua 150 cc que conducía un hombre de más de 50 años.
No obstante, otro motociclista que vio la secuencia persiguió el vehículo y consiguió que el jugador volviera al sitio del accidente minutos después. Ya en el lugar, personal de Tránsito de Paraná le realizó el test de alcoholemia al futbolista, que confirmó la presencia de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.
Como resultado del procedimiento, los agentes labraron las actas de infracción correspondientes y retuvieron tanto la licencia de conducir de Genez como el automóvil. La víctima, en tanto, fue trasladada al Hospital San Martín para su evaluación médica.
El jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, detalló que el hombre presentaba dolores en la cintura y la espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos. Después de las revisiones, los médicos constataron que las lesiones eran leves y le dieron el alta sin mayores complicaciones.
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