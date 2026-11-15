San Cristóbal: un motociclista murió al chocar contra un colectivo mientras escapaba de un control policial

Accidente fatal en San Cristóbal. (Foto: gentileza Clarín).

Un jugador de Patronato chocó a un motociclista, huyó y dio positivo de alcoholemia

Nahuel Alejandro Genez, lateral izquierdo de 23 años, protagonizó un siniestro vial en la mañana del sábado en Paraná, Entre Ríos. El futbolista embistió con su Peugeot 208 a un motociclista, abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima y, tras regresar convencido por un testigo, arrojó un resultado positivo de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre en el control de alcoholemia.

El hecho se produjo alrededor de las 10:15 en la esquina de Panamá y Bertozzi. Según la información policial, Genez manejaba un Peugeot 208 negro junto a un acompañante de 22 años cuando golpeó desde atrás a una motocicleta Motomel Skua 150 cc que conducía un hombre de más de 50 años.

No obstante, otro motociclista que vio la secuencia persiguió el vehículo y consiguió que el jugador volviera al sitio del accidente minutos después. Ya en el lugar, personal de Tránsito de Paraná le realizó el test de alcoholemia al futbolista, que confirmó la presencia de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como resultado del procedimiento, los agentes labraron las actas de infracción correspondientes y retuvieron tanto la licencia de conducir de Genez como el automóvil. La víctima, en tanto, fue trasladada al Hospital San Martín para su evaluación médica.

El jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, detalló que el hombre presentaba dolores en la cintura y la espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos. Después de las revisiones, los médicos constataron que las lesiones eran leves y le dieron el alta sin mayores complicaciones.