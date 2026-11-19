La Ciudad demolió un búnker narco en la Villa 31 y hay dos detenidos
El lugar había sido clausurado pero seguía funcionando. “Donde haya un delincuente lo vamos a ir a buscar”, aseguró el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demolió un búnker narco en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro. El lugar había sido clausurado, pero continuaba funcionando a modo de “aguantadero” de delincuentes. Dos personas fueron detenidas durante el operativo policial.
La demolición se llevó a cabo luego de una denuncia que alertaba sobre nuevos movimientos registrados dentro del inmueble, situado en la calle Flor de Otoño 424. Ante esta situación, efectivos de la Policía de la Ciudad procedieron a realizar un allanamiento en el búnker que culminó con la detención de dos personas por tenencia de drogas.
Finalmente, se resolvió que la propiedad sea demolida para evitar que los delincuentes y narcotraficanete volvieran a utilizarla como aguantadero.
El video de la demolición del búnker narco en la Villa 31
La decisión forma parte de las medidas que impulsa el Gobierno de Jorge Macri para combatir el delito y garantizar que la ley y el orden se cumplan en cada uno de los barrios porteños. En las villas, puntualmente, el objetivo es que no funcionen como zonas liberadas para los delincuentes.
En ese sentido, el jefe de Gobierno enfatizó que “la mejor manera de que una sociedad progrese y tenga libertad es con orden, porque sino siempre gana el prepotente y el violento”.
Macri consideró que este tipo de políticas deben aplicarse en todos los barrios, sin importar en qué sector de la Ciudad de Buenos Aires estén ubicados: “Donde haya un delincuente lo vamos a ir a buscar”, aseguró.
Operativos de saturación en la Ciudad: bajaron un 70% los asesinatos en las villas
Desde hace tiempo, el Gobierno de la Ciudad lleva adelante un operativo de saturación en villas y barrios populares conocido como “Tormenta Negra”. El objetivo es combatir el delito mediante el secuestro de drogas y armas, además de recuperar espacios públicos, retirar autos abandonados y controlar comercios y construcciones irregulares.
“Algunos critican los operativos en las villas y nosotros les contestamos con hechos. De 2024 a la fecha bajaron un 70% los asesinatos en las villas. Es un número descomunal. Yo defiendo la vida y no voy a pedir permiso ni perdón por cuidar a los porteños. Porque esa es mi tarea y voy a seguir haciéndola en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires”, agregó Jorge Macri.
Según datos del Gobierno porteño, el narcomenudeo es uno de los principales problemas en estos barrios debido a las situaciones de violencia que conlleva.
Además, la Ciudad informó que ya se recuperaron 1.039 propiedades usurpadas, las cuales fueron devueltas a sus dueños legítimos. El valor de esos inmuebles supera los 500 millones de dólares. Según las autoridades, muchos de esos domicilios eran utilizadas para cometer delitos, como la venta de drogas o reducción a la esclavitud, servidumbre, trabajos forzados y trata de personas con fines de explotación laboral.
Los operativos también se complementan con controles policiales en centros de trasbordo y medios de transporte, además de acciones para liberar calles y veredas. En ese marco, fueron desalojados los manteros que ocupaban el espacio público y se aplican penas de prisión a los trapitos que extorsionan a los automovilistas para cobrarles por estacionar.
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