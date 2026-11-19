Así era el búnker que funcionaba dentro de la Villa 31. Foto: GCBA

Macri consideró que este tipo de políticas deben aplicarse en todos los barrios, sin importar en qué sector de la Ciudad de Buenos Aires estén ubicados: “Donde haya un delincuente lo vamos a ir a buscar”, aseguró.

Operativos de saturación en la Ciudad: bajaron un 70% los asesinatos en las villas

Desde hace tiempo, el Gobierno de la Ciudad lleva adelante un operativo de saturación en villas y barrios populares conocido como “Tormenta Negra”. El objetivo es combatir el delito mediante el secuestro de drogas y armas, además de recuperar espacios públicos, retirar autos abandonados y controlar comercios y construcciones irregulares.

Efectivos de la Policía de la Ciudad custodiaron el operativo. Foto: GCBA

“Algunos critican los operativos en las villas y nosotros les contestamos con hechos. De 2024 a la fecha bajaron un 70% los asesinatos en las villas. Es un número descomunal. Yo defiendo la vida y no voy a pedir permiso ni perdón por cuidar a los porteños. Porque esa es mi tarea y voy a seguir haciéndola en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires”, agregó Jorge Macri.

Según datos del Gobierno porteño, el narcomenudeo es uno de los principales problemas en estos barrios debido a las situaciones de violencia que conlleva.

Además, la Ciudad informó que ya se recuperaron 1.039 propiedades usurpadas, las cuales fueron devueltas a sus dueños legítimos. El valor de esos inmuebles supera los 500 millones de dólares. Según las autoridades, muchos de esos domicilios eran utilizadas para cometer delitos, como la venta de drogas o reducción a la esclavitud, servidumbre, trabajos forzados y trata de personas con fines de explotación laboral.

Los operativos también se complementan con controles policiales en centros de trasbordo y medios de transporte, además de acciones para liberar calles y veredas. En ese marco, fueron desalojados los manteros que ocupaban el espacio público y se aplican penas de prisión a los trapitos que extorsionan a los automovilistas para cobrarles por estacionar.