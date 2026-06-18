La Corte Suprema confirmó la condena contra quien manejaba la lancha que mató al hijo de Federico Storani

A fines de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro condenó al acusado por homicidio simple y le fijó una pena de nueve años de prisión, que la defensa de Torres Lacal apeló, pero fue ratificada por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

En octubre del 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó los planteos de la defensa contra la condena, por lo que la defensa presentó un recurso extraordinario en queja ante el máximo tribunal de la Nación, que ahora desestimó el pedido y dejó firme la condena, por lo cual el condenado será detenido para que la cumpla en prisión.