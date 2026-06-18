La Corte Suprema confirmó la condena contra quien manejaba la lancha que mató al hijo de Federico Storani
La defensa de Pablo Torres Lacal, quien permanecía en libertad, había presentado un recurso extraordinario ante el máximo tribunal de la Nación, que lo rechazó.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a nueve años de prisión por homicidio simple contra Pablo Torres Lacal, el conductor de la lancha que embistió la embarcación en la que murieron Manuel Storani y su madre.
El trágico hecho ocurrió en la noche del 31 de marzo de 2016, cuando la lancha Shark II, conducida de forma temeraria por Torres Lacal, embistió y partió en dos a la embarcación que navegaba por aguas del Canal Vinculación, en el Delta de Tigre, y en la que Manuel y su madre, María de los Ángeles Bruzzone, volvían de un cumpleaños.
De acuerdo con la investigación y testimonios validados en el juicio, el condenado navegaba a máxima velocidad y sin la iluminación reglamentaria en un momento de visibilidad nula, a pesar que un playero de una estación de servicio fluvial le hubiera advertido sobre el peligro de circular de esa manera, a lo que el condenado hizo caso amigo, provocando la muerte del hijo del exdiputado Federico Storani, la madre del chico de 14 años y del tripulante Francisco Javier Gotti.
Según declaraciones en el juicio, los tripulantes de la lancha que manejaba Torres Lacal estaban “exaltados”, aunque los resultados toxicológicos dieron cero; no obstante, David Hernán Di Rico, el tercer acompañante de la embarcación, admitió que previo al accidente habían tomado “dos cervezas”.
A fines de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro condenó al acusado por homicidio simple y le fijó una pena de nueve años de prisión, que la defensa de Torres Lacal apeló, pero fue ratificada por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.
En octubre del 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó los planteos de la defensa contra la condena, por lo que la defensa presentó un recurso extraordinario en queja ante el máximo tribunal de la Nación, que ahora desestimó el pedido y dejó firme la condena, por lo cual el condenado será detenido para que la cumpla en prisión.
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