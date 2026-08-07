La construcción cayó 4,1% mensual en junio: fue su cuarta baja en el año

A mediados de julio el INDEC había informado que la construcción había vuelto a encarecerse entre mayo y junio de 2026 con un alza del 2,6% en promedio, y que durante el primer semestre del año se había registrado un alza del 15,4% en los precios del sector, con una variación interanual del 32,1%.

El ente también informó que la superficie autorizada para la construcción tuvo una variación interanual del 6,1% para mayo de este año, con la emisión de permisos para edificación de una superficie equivalente a 1.288706 m2.