La construcción cayó 4,1% mensual en junio: fue su cuarta baja en el año
Aún con esos números recientes en la comparativa interanual el rubro de la construcción mejoró un 4%. El empleo formal del sector privado subió 0,8% en mayo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este viernes que el rubro de la Construcción percibió una caída del 4,1% de su actividad entre mayo y junio de 2026, lo que marca su cuarto mes a la baja en el primer semestre del año.
Sin embargo, al comparar los números entre junio de 2025 y 2026 hubo un crecimiento del 4% interanual en la actividad, con datos provisorios registrados en mayo de este año que dan cuenta de un aumento del 0,8% en la cantidad de personas contratadas de manera formal en el sector privado.
El INDEC presentó el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) con el dato de que el acumulado de los primeros seis meses de 2026 del índice de la serie original presenta un aumento de 2,8% respecto a igual período de 2025.
Un dato relevante para pedir la actividad en construcción es el consumo aparente de los insumos: en junio de 2026 subió un 30,8% la categoría que reúne grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción; un 10,7% los artículos sanitarios de cerámica; 10,5% en placas de yeso; 7,1% en ladrillos huecos; 5,7% en cales; 4,6% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 1,7% en yeso.
En el lado positivo se observaron bajas del 17,1% en asfalto; 13,6% en mosaicos graníticos y calcáreos; 3,4% en pisos y revestimientos cerámicos; 2,7% en pinturas para construcción; 2,0% en hormigón elaborado; y 1,2% en cemento portland.
A mediados de julio el INDEC había informado que la construcción había vuelto a encarecerse entre mayo y junio de 2026 con un alza del 2,6% en promedio, y que durante el primer semestre del año se había registrado un alza del 15,4% en los precios del sector, con una variación interanual del 32,1%.
El ente también informó que la superficie autorizada para la construcción tuvo una variación interanual del 6,1% para mayo de este año, con la emisión de permisos para edificación de una superficie equivalente a 1.288706 m2.
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