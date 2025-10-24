Confirman la condena contra el conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani

Tragedia en el Delta

Lancha Storani.jpg

El choque entre las dos lanchas se produjo en la noche del 31 de marzo de 2016 en el canal Vinculación, a 300 metros del Río Luján, a la altura de la localidad bonaerense de San Fernando, provocando la muerte en el acto de Manuel Storani, de 14 años, Ángeles Bruzzone, de 45 años, y Francisco Gotti.

Los restos de Manuel fueron encontrados recién cerca de la medianoche del 3 de abril por personal de Prefectura, en una zona cercana de donde se produjo el choque.

federico storani hijo.jpg

Por el choque fue imputado Pablo Torres Lacal, conductor de la embarcación "Shark II" en la que viajaba junto a Gotti y Hernán Di Rico por el canal Vinculación con dirección al arroyo Pajarito.

En la sentencia se determinó que Torres Lacal conducía a “gran velocidad y realizando movimientos ondulantes de tipo ‘zigzag’ hacia ambos márgenes -marcando una trayectoria incierta e imprevisible de la embarcación- en un lugar que -atento el horario y características geográficas- era casi nula la visibilidad”.

La otra lancha, la “Mad II”, era timoneada por Lucas Sorrentini y lo acompañaban Ángeles, Manuel, Alejandro Obludzyner, Federica Obludzyner y Mariela Cassina.