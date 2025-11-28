La Corte Suprema dejó firme el fallo contra el líder de "La banda de los Copitos": cuál fue su delito

La titular de uno de los DNI se presentó ante la justicia y declaró que lo había perdido "hacía varios años", mientras que Carrizo sostuvo que la Policía se lo "plantó" durante el allanamiento de su casa.

El juez Mancini rechazó la explicación de Carrizo y lo condenó, pero la defensa del líder de la "Banda de los Copitos" (es decir, de un grupo de vendedores de algodón de azúcar), apeló el fallo de primera instancia.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en mayo de 2024 y la Corte Suprema cerró definitivamente la vía recursiva esta semana al considerar inadmisible la queja presentada por la defensa.