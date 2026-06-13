La Corte Suprema dejó firmes las condenas para los asesinos de Candela Rodríguez
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron un recurso de queja presentado por las defensas de los condenados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó esta semana la condena a prisión perpetua contra Hugo Elbio Bermúdez por el secuestro, abuso sexual y asesinato de Candela Rodríguez, dictada en septiembre de 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Morón.
Bermúdez es uno de los implicados en el crimen de Candela Sol Rodríguez, la nena de 11 años que fuera secuestrada, abusada sexualmente y asesinada en agosto de 2011, la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham, cuando iba a reunirse con un grupo de amigas.
Su muerte, según se determinó en el primer juicio, ocurrió en la transición del 29 al 30 de agosto de aquel año en el segundo lugar en el que estuvo cautiva, y su cuerpo sin vida apareció dentro de una bolsa de basura, con signos de asfixia, al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a 30 cuadras de su hogar.
En el juicio fueron condenados Bermúdez, considerado coautor del delito de "privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte"; Leonardo Jara, también a prisión perpetua como coautor del mismo delito, y Gabriel Fabián Gómez, sentenciado a cuatro años de prisión por ser considerado partícipe secundario del hecho.
Según se determinó en el proceso judicial, la menor fue víctima de un plan de venganza contra el padre de su padre, quien en aquel momento cumplía una condena por delitos de piratería del asfalto.
Las instancias previas de la defensa, antes que la Corte Suprema dejara firme la sentencia
El 29 de junio de 2020, la Cámara de Casación bonaerense ratificó las penas de cadena perpetua para Bermúdez y Jara, como así también la pena de cuatro años de prisión para Gómez, al tiempo que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires hizo lo propio en 2023.
Tras conocerse la ratificación de las condenas por parte de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron un recurso de queja presentado por la defensa de Bermúdez, Carola Labrador, madre de la víctima, afirmó que “es lo que se merecen: vivir toda la vida presos".
En declaraciones a la prensa, la mujer dijo tener “miles de recuerdos" de Candela, "uno más hermoso que el otro. Su alegría, sus bailes y su amor al prójimo".
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