La Corte Suprema dejó firmes las condenas para los asesinos de Candela Rodríguez

Según se determinó en el proceso judicial, la menor fue víctima de un plan de venganza contra el padre de su padre, quien en aquel momento cumplía una condena por delitos de piratería del asfalto.

Caso Candela Rodríguez Carola Labrador, mamá de Candela.

Las instancias previas de la defensa, antes que la Corte Suprema dejara firme la sentencia

El 29 de junio de 2020, la Cámara de Casación bonaerense ratificó las penas de cadena perpetua para Bermúdez y Jara, como así también la pena de cuatro años de prisión para Gómez, al tiempo que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires hizo lo propio en 2023.

Tras conocerse la ratificación de las condenas por parte de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron un recurso de queja presentado por la defensa de Bermúdez, Carola Labrador, madre de la víctima, afirmó que “es lo que se merecen: vivir toda la vida presos".

En declaraciones a la prensa, la mujer dijo tener “miles de recuerdos" de Candela, "uno más hermoso que el otro. Su alegría, sus bailes y su amor al prójimo".