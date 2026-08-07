Marcelo Porcel irá a juicio oral por abuso sexual agravado y corrupción de menores
El acusado había pedido ir a juicio por jurados en la causa que involucra a los excompañeros de colegio de sus hijos. La defensa pidió anular todo el proceso.
El empresario Marcelo Porcel irá a juicio por abuso sexual agravado y corrupción de menores, según lo dispuesto por el juez Carlos Bruniard, quien entiende en la causa desde 2024. Los ataques ocurrieron entre 2022 y 2024.
Porcel está imputado desde diciembre de 2025 por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de 13 años y por su función de guardador, dado que los hechos denunciados ocurrieron cuando los adolescentes estaban bajo su tutela en su departamento de Palermo o su oficina de Puerto Madero.
Hay al menos diez hechos distintos que fueron incorporados a la causa que investiga el fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1. Turano también imputó al empresario por corrupción de menores de 13 años, también en al menos diez oportunidades, y por producción de material sexual con menores de edad, en un caso comprobado.
Según el fiscal, Porcel desplegó un mecanismo sistemático de captación y manipulación de adolescentes de entre 11 y 15 años aprovechando vínculos de confianza y una marcada asimetría respecto de las víctimas, que eran los compañeros de colegio de sus hijos.
Porcel, de 51 años, tiene colocada la tobillera electrónica para su monitoreo desde junio de 2026. No está con prisión preventiva pero sí tiene prohibido salir del país, ausentarse de su domicilio por períodos prolongados y acercarse a las víctimas tanto personalmente como por otros medios.
En julio su abogado defensor, Roberto Rallín, pidió que se anule el requerimiento de elevación a debate oral y a un juicio por jurados, pero esta semana el juez Bruniard hizo lugar a los pedidos de Turano y del abogado querellante, Pablo Hawlena Gianotti.
Hawlena Gianotti intentó anular los pedidos de la querella y la fiscalía por presuntos vicios procesales, pero el juez no hizo lugar ni a ese planteo ni al pedido de nuevos testimonios para contextualizar el vínculo de Porcel con los menores y su ambiente social. Tampoco aceptó la modalidad de juicio por jurados porque no está implementada para este tipo de causas judiciales.
El caso está en manos de Bruniard, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 de la Ciudad de Buenos Aires, pero a partir de su elevación a juicio se sorteará el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) donde se realizará el debate.
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