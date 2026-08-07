Marcelo Porcel irá a juicio oral por abuso sexual agravado y corrupción de menores

En julio su abogado defensor, Roberto Rallín, pidió que se anule el requerimiento de elevación a debate oral y a un juicio por jurados, pero esta semana el juez Bruniard hizo lugar a los pedidos de Turano y del abogado querellante, Pablo Hawlena Gianotti.

Hawlena Gianotti intentó anular los pedidos de la querella y la fiscalía por presuntos vicios procesales, pero el juez no hizo lugar ni a ese planteo ni al pedido de nuevos testimonios para contextualizar el vínculo de Porcel con los menores y su ambiente social. Tampoco aceptó la modalidad de juicio por jurados porque no está implementada para este tipo de causas judiciales.

El caso está en manos de Bruniard, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 de la Ciudad de Buenos Aires, pero a partir de su elevación a juicio se sorteará el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) donde se realizará el debate.