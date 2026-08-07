Visiblemente molesto por el revés en el Senado, Javier Milei llegó a Cali para la asunción de De la Espriella

El presidente Javier Milei llegó este viernes a Cali, Colombia, para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella. Y la imagen que dejó reflejó su profundo malestar tras el nuevo traspié que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación. Es que el paquete desregulador ideado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue desahiéndose poco a poco en jirones por el fuerte rechazo popular y poco fue lo que finalmente quedó para votar anoche.