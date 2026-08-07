Visiblemente molesto por el revés en el Senado, Javier Milei llegó a Cali para la asunción de De la Espriella
Tras resignar la extranjerización de tierras, Javier Milei también vio naufragar la reforma a la Ley de Manejo del Fuego.
El presidente Javier Milei llegó este viernes a Cali, Colombia, para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella. Y la imagen que dejó reflejó su profundo malestar tras el nuevo traspié que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación. Es que el paquete desregulador ideado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue desahiéndose poco a poco en jirones por el fuerte rechazo popular y poco fue lo que finalmente quedó para votar anoche.
El profundo malestar del mandatario libertario quedó en evidencia en los videos que circularon en las redes de su llega a Cali cuando, a pesar de los gritos de afecto que le dedicó un puñado de libertarios, Milei no esbozó la más mínima sonrisa y se lo vio muy serio y ensimismado en sus pensamientos.
Tras resignar el capítulo que liberaba la extranjerización de tierras, el oficialismo también vio naufragar en la noche del jueves su intento por modificar la Ley de Manejo del Fuego.
Milei arribó a la capital del Valle del Cauca después de cumplir la última etapa de una acotada agenda internacional que incluyó una parada previa en Quito, Ecuador, donde se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Durante el encuentro ambos mandatarios firmaron acuerdos bilaterales relacionados con extradición, ciberseguridad, servicios aéreos, lucha contra el crimen organizado y sector automotor, según la información divulgada por la prensa.
Milei llegó a Colombia acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
El presidente argentino también tiene previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, antes de participar en la investidura de De la Espriella. Posteriormente, De la Espriella recibirá a Milei y a su comitiva en una reunión previa al acto oficial.
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