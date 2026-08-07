Alerta en Constitución: se incendió un departamento al lado de la casa de Cristina Kirchner
Las llamas invadieron el tercer piso de un edificio en la cuadra de San José al 1100, justo al lado de la residencia de la expresidenta en Constitución.
Un camión de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires se desplazó este viernes por la tarde a la cuadra de San José al 1100, en el barrio de Constitución, para apagar un incendio registrado en un edificio justo al lado de donde vive la expresidenta Cristina Kirchner.
Fuentes del SAME informaron a medios locales que el incendio comenzó en un departamento del tercer piso del edificio que está situado en San José al 1100, entre Humberto Primo y la avenida San Juan, en el barrio porteño de Constitución.
Todavía no está claro cómo inició el incendio, pero sí se confirmó que se desarrolla en el edificio que está pegado al número 1111, la residencia donde Cristina Kircher cumple con la prisión domiciliaria tras recibir una condena de seis años en la causa Vialidad.
Las imágenes del incendio se hicieron virales casi en el acto, y el nombre de Cristina Kirchner no tardó en convertirse en trending topic de X debido al malestar esperable tanto de la expresidenta como del resto de los vecinos ante el escenario de humo, sirenas y presencia policial en la zona.
El periodista Christian Baglietto, especializado en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que sólo parte de los ocupantes del edificio afectado fueron evacuados, y detalló que hay dos personas adultas que precisaron asistencia del SAME.
Desde que se estableció la residencia de San José 1111 como la dirección oficial para su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Kirchner suele usar el balcón que da a la esquina con Carlos Calvo para saludar a su militancia y conectar con sus seguidores a pesar del encierro.
Por otro lado, sólo un grupo reducido de personas tiene autorización para entrar a visitarla, entre ellos sus familiares y equipo médico, y quienes hayan sido habilitados por la Justicia para ingresar al domicilio.
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