Alerta en Constitución: se incendió un departamento al lado de la casa de Cristina Kirchner

Desde que se estableció la residencia de San José 1111 como la dirección oficial para su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Kirchner suele usar el balcón que da a la esquina con Carlos Calvo para saludar a su militancia y conectar con sus seguidores a pesar del encierro.

Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia.

Por otro lado, sólo un grupo reducido de personas tiene autorización para entrar a visitarla, entre ellos sus familiares y equipo médico, y quienes hayan sido habilitados por la Justicia para ingresar al domicilio.