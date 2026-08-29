La desconsolada reacción de un nene de 5 años al enterarse de que Manuel Belgrano está muerto

"Tristeza total"



Por la desconsolada reacción de este nene de 5 años al enterarse que Manuel Belgrano está muerto. pic.twitter.com/hV3AyDKrRI — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 28, 2026

La situación generó todo tipo de comentarios entre los usuarios que compartieron el video. Muchos se conmovieron con la reacción del chico y destacaron su inocencia, mientras que otros aprovecharon la situación para hacer humor con la particular manera en la que el nene recibió una de las primeras grandes noticias sobre la historia argentina.