La desconsolada reacción de un nene de 5 años al enterarse de que Manuel Belgrano está muerto
El pequeño se llevó una inesperada sorpresa durante una charla sobre uno de los próceres más importantes de la historia argentina y su reacción se volvió viral en las redes sociales.
Manuel Belgrano es una de las figuras centrales de la historia argentina. Sin embargo, para un nene de apenas 5 años, descubrir que el creador de la bandera murió hace más de dos siglos puede resultar una noticia difícil de procesar.
Eso fue exactamente lo que le ocurrió a un pequeño que protagonizó un particular momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Durante una conversación, el chico tomó conocimiento de que Belgrano ya no está vivo y su reacción fue inmediata: quedó completamente desconsolado.
El nene comenzó a llorar al enterarse de la muerte del prócer, en una escena que sorprendió por la sinceridad y la intensidad de su emoción. Al parecer, el pequeño había incorporado la figura de Belgrano como alguien presente en su mundo cotidiano y no esperaba descubrir que había fallecido.
La situación generó todo tipo de comentarios entre los usuarios que compartieron el video. Muchos se conmovieron con la reacción del chico y destacaron su inocencia, mientras que otros aprovecharon la situación para hacer humor con la particular manera en la que el nene recibió una de las primeras grandes noticias sobre la historia argentina.
Belgrano murió el 20 de junio de 1820, a los 50 años, en Buenos Aires. La fecha de su fallecimiento es recordada cada año como el Día de la Bandera, en homenaje al prócer que creó la bandera argentina durante la lucha por la independencia.
Para el pequeño, sin embargo, ese dato histórico tuvo una interpretación mucho más sencilla y dolorosa: descubrió que el personaje que conocía de los libros y de la escuela había muerto, y no pudo contener las lágrimas.
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