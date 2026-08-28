Cerró la planta de Knorr en Mendoza: 60 despidos y fuerte impacto en decenas de proveedores locales.

Importaciones y tercerización

A partir de este escenario, Unilever dejará de procesar internamente la materia prima en Mendoza. Su nuevo esquema contemplará la compra a proveedores externos y la importación de insumos, reservando únicamente la fase de empaquetado y finalización en su predio bonaerense de Pilar.

Por último, la compañía remarcó que este ajuste estructural en Cuyo no condiciona la presencia de la marca Knorr ni altera la continuidad de sus restantes unidades de negocio en el país.