El Gobierno respeta una ley del 2009 y se traslada el feriado al lunes: cómo queda el fin de semana largo

Se traslada el feriado por el Día del Empleado de Comercio

Orígenes y alcances legales del feriado por el Día del Empleado de Comercio

La conmemoración rinde tributo histórico a la sanción de la Ley 11.729 de 1933, una normativa pionera que conquistó derechos fundamentales para el sector mercantil como las vacaciones pagas, la indemnización por despido y el preaviso. Décadas más tarde, mediante la Ley 26.541 sancionada en 2009, se instituyó oficialmente la jornada de descanso obligatorio para la actividad.