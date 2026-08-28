Atlético Tucumán vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Pirata" llega a Tucumán con el objetivo de volver al triunfo luego de sumar dos derrotas consecutivas. Los detalles en la nota.
Atlético Tucumán y Belgrano se enfrentan este sábado, desde las 21:30, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en el Monumental José Fierro. El encuentro será transmitido por TNT Sports.
El árbitro del encuentro será Sebastián Martínez, quien estará acompañado por Erik Grunmann y Mario Bardina como asistentes, mientras que Salomé Di Iorioestará en el VAR.
El "Decano" llega con nueve puntos y acumula tres partidos sin perder. En su última presentación igualó 0-0 ante Instituto como local, mientras que previamente había vencido 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto.
Además, durante la semana conoció a su rival en los cuartos de final de la Copa Argentina, ya que enfrentará a Independiente Rivadavia, que dejó en el camino a Aldosivi. La fecha y la sede del encuentro todavía no fueron confirmadas.
Por su parte, el "Pirata" suma 10 unidades y llega tras sufrir dos derrotas consecutivas: primero quedó eliminado de la Copa Argentina al perder 2-1 ante Racing, mientras que en su última presentación por el Torneo Clausura cayó 2-1 frente a Defensa y Justicia.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Monumental José Fierro.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Salomé Di Iorio.
TV: TNT Sports.
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