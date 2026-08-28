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Atlético Tucumán vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Pirata" llega a Tucumán con el objetivo de volver al triunfo luego de sumar dos derrotas consecutivas. Los detalles en la nota.

Belgrano viene de perder con Defensa en Córdoba. 

Belgrano viene de perder con Defensa en Córdoba. 

Atlético Tucumán y Belgrano se enfrentan este sábado, desde las 21:30, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en el Monumental José Fierro. El encuentro será transmitido por TNT Sports.

El árbitro del encuentro será Sebastián Martínez, quien estará acompañado por Erik Grunmann y Mario Bardina como asistentes, mientras que Salomé Di Iorioestará en el VAR.

El "Decano" llega con nueve puntos y acumula tres partidos sin perder. En su última presentación igualó 0-0 ante Instituto como local, mientras que previamente había vencido 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

Además, durante la semana conoció a su rival en los cuartos de final de la Copa Argentina, ya que enfrentará a Independiente Rivadavia, que dejó en el camino a Aldosivi. La fecha y la sede del encuentro todavía no fueron confirmadas.

Atlético Tucumán empató con Instituto en la última fecha.

Atlético Tucumán empató con Instituto en la última fecha.

Por su parte, el "Pirata" suma 10 unidades y llega tras sufrir dos derrotas consecutivas: primero quedó eliminado de la Copa Argentina al perder 2-1 ante Racing, mientras que en su última presentación por el Torneo Clausura cayó 2-1 frente a Defensa y Justicia.

Formaciones de Atlético Tucumán vs. Belgrano por el Torneo Clausura - Zona B

  • Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
  • Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: Monumental José Fierro.

  • Árbitro: Sebastián Martínez.

  • VAR: Salomé Di Iorio.

  • TV: TNT Sports.

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