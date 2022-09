La ex de Sergio Denis denunció que intentaron apuñalar a su hijo

"Recién salgo de la comisaría. Ya se dio aviso a la Justicia Penal y al Ministerio Público. Minoridad tiene que entrar en este tema. Ahora me voy al Ministerio de Educación. Lo que pasó no se puede creer. Solo en este país", dijo Monti.

Además relató la difícil situación que atraviesa su hijo en el establecimiento educativo porteño: "Le hacen bullying, le dicen que es el trapo de piso de la sala, que se merece ser estúpido, que es un imbécil. Es muy feo… Y lo que pasó hoy es grave. Mi hijo podría estar internado".

"Me dijeron que es un grado muy complicado, con chicos con muchos problemas y que no tienen un gabinete de asistencia psicológica", concluyó la ex de Sergio Denis.