La Fragata Libertad culminó su 53° travesía y generó gran emoción en Buenos Aires
El buque escuela de la Armada Argentina volvió al país tras completar una travesía de 169 días en el mar.
El emblemático buque escuela de la Armada Argentina, la Fragata ARA Libertad, regresó este domingo por la mañana al Puerto de Buenos Aires, cerrando con éxito su 53° viaje de instrucción. La travesía, histórica por su duración y alcance, se extendió por 169 días de navegación y abarcó una circunnavegación de 39.700 kilómetros, incluyendo escalas en 10 puertos internacionales.
El arribo del navío a la dársena norte, pasado las 10:00, fue recibido con gran entusiasmo. Familiares, ex marinos, autoridades militares y civiles, junto a numerosos curiosos, se congregaron desde temprano para recibir a la embarcación, escoltada por buques menores bajo un cielo despejado.
El viaje comenzó el 7 de junio con una tripulación de 270 personas, incluyendo 51 guardiamarinas en comisión, quienes durante casi seis meses pusieron en práctica conocimientos fundamentales como la navegación astronómica y el liderazgo.
Durante su recorrido, la Fragata realizó escalas en puertos de Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana. Su silueta característica, con tres palos cruzados y la bandera argentina flameando, fue avistada cerca de las nueve de la mañana, marcando el regreso a casa.
El reencuentro con sus seres queridos estuvo cargado de emoción y alegría. Abrazos, lágrimas y banderas acompañaron a las familias que esperaron en el muelle con carteles, mientras la banda de música de la Armada ambientaba la ceremonia. Historias conmovedoras se repitieron a lo largo de toda la dársena.
Entre los tripulantes, una marinera expresó su felicidad: "Muy contenta de reencontrarme con la familia… fueron seis meses muy largos", mientras que otro comentó: "De aprendizaje, de experiencia". Por su parte, Mateo González resumió la travesía como "una experiencia de vida increíble".
El reencuentro también fue emotivo para Santiago y su familia, quienes viajaron desde Punta Alta para recibirlo. Su mamá declaró entre lágrimas: "Se hizo larga la espera, pero ya está, lo tengo acá conmigo".
Finalmente, la Fragata ARA Libertad, reconocida internacionalmente por su elegancia y como embajadora itinerante de la Argentina, concluyó este nuevo viaje de instrucción. La nave permanecerá en el puerto para actividades y mantenimiento, y tiene previsto su próximo viaje para 2026.
