Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 23 de noviembre

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El pronóstico extendido del SMN no prevé lluvias ni tormentas para las próximas jornadas. De esta manera, el jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima. Del mismo modo, el organismo nacional anticipa un cierre de mini semana con cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados.