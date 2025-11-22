Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 23 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un pronóstico alentador para el cierre del fin de semana, pero también anticipó lluvias para los próximos días.
Tras algunas jornadas con inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene buenas noticias para porteños y bonaerenses: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un domingo soleado y con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 24 grados.
Con viento soplando, inicialmente, desde el Norte y, luego, desde el Este, la jornada dominical será sumamente agradable, al igual que los primeros días de la próxima semana.
En tal sentido, el lunes feriado se anticipa con clima agradable, ya que el organismo prevé cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 16 y 26 grados, y viento soplando predominantemente desde el Norte.
La mini semana comienza el martes, con cielo algo nublado y temperaturas en ascenso, con marcas de entre 18 y 29 grados. El miércoles se mantiene con nubosidad variable, una mínima de 20 y una máxima de 31, siendo el más caluroso de los próximos días.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El pronóstico extendido del SMN no prevé lluvias ni tormentas para las próximas jornadas. De esta manera, el jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima. Del mismo modo, el organismo nacional anticipa un cierre de mini semana con cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí pone una fecha para el regreso de las precipitaciones en el AMBA. Según este pronóstico del tiempo, la inestabilidad regresaría el próximo viernes 28 de noviembre. Este portal meteorológico tiene 70% de probabilidades de lluvia débil, entre las 12 del mediodía y la medianoche, incluso extendiéndose para las primeras horas del sábado 29 de noviembre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario