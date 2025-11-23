VTV: los conductores que no deberán realizar el trámite en 2026
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Quienes no deberán realizar la Verificación Técnica Vehicular
Por ejemplo, los autos 0 km van a estar exentos de realizar la VTV hasta cumplir tres años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos, lo que pase primero.
Ya para el caso de las motos nuevas, el plazo sin obligación de hacer la verificación es de un año desde la fecha de inscripción. Una vez cumplido ese período, van a tener que presentarse en los talleres habilitados para hacer el control técnico.
Quienes no tendrán que pagar la VTV
En la Ciudad de Buenos Aires, hay grupos que pueden hacer el trámite sin tener que pagar el costo del servicio. El beneficio alcanza a todos los jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años, cuyos ingresos no superen el haber mínimo y que sean titulares de un vehículo cuyo valor esté por debajo del monto fijado para el impuesto automotor.
El beneficio también incluye a personas con discapacidad, independientemente de que el rodado esté o no adaptado. El beneficio se extiende a familiares o tutores, como padres, cónyuges o descendientes directos que tengan a su cargo a una persona con discapacidad.
