Alerta por ola de calor en la Argentina: para dónde se esperan temperaturas "muy superiores" al promedio

Cuándo llegaría el alivio al calor

El extenso período de altas temperaturas podría interrumpirse recién hacia el final de la próxima semana. Se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal frío proveniente del sur, que avanzaría primero sobre la Patagonia y luego sobre la región pampeana.

En este marco, este frente generaría un cambio en la circulación del viento y podría traer inestabilidad.

Si este escenario se consolida, el avance frontal podría dejar lluvias, chaparrones y tormentas aisladas en el norte de la Patagonia y sectores de la región pampeana, marcando el final del ciclo cálido e iniciando un descenso en las marcas térmicas, de acuerdo a la información que iremos actualizando desde Meteored.