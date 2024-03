La Matanza: dictan falta de mérito a la policía que mató a un ladrón que intentó robarle el celular

Al momento de prestar declaración ante la Fiscalía, Marotte sostuvo que “nunca tuve la intención de matar”, dijo que “sintió mucho miedo” por su vida y aseguró que “era él o yo”, en alusión al delincuente muerto.

El terrible relato de la oficial

Al brindar su testimonio del hecho, la oficial relató: “No sé en qué momento me logran tirar al piso y aparece un segundo masculino que me empezó a tocar toda. Yo tenía miedo porque en la cintura tenía mi arma, pero cuando me levantó la remera se dio cuenta y empezó a gritar ‘tiene un arma’”.

Y agregó: “Escucho que uno grita ‘matala, matala, matala´. Cuando me levanto, a la par también se levanta él y veo su arma en dirección hacia mí. No me quedó otra alternativa que disparar, porque sentía miedo. Era él o yo”.

E insistió en que su acción no fue premeditada: “No es mi idea ir a matar a alguien. Yo no quería, nunca tuve intención de matar”.