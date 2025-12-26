La nena de 12 años alcanzada por una bala perdida en Navidad aún no pudo ser operada

A esta hora, sigue alojado en la fosa posterior del cráneo y no tiene orificio de salida. No obstante, familiares afirmaron que no tiene comprometida ninguna parte motora.

En medio de horas de incertidumbre y máxima preocupación, sus familiares dialogaron con la prensa y detallaron cómo fue el momento en el que la menor resultó herida. Su tía, Mariana, dijo que todo comenzó apenas pasada la medianoche. “Yo la verdad que no estaba en ese momento en la casa de mis cuñados. Nos cuentan que salieron 12:03. Todos los años hacemos lo mismo, salimos a ver por el puente de la autopista. Eran 12 primitos, chiquitos, que estaban al lado de ella”, dijo.

“Ahí ella se cayó para atrás y empezó a decir que le quemaba la cabeza. Pensaron que podía ser un cohete o algo de fuego. Cuando la levantaron vieron sangre y ella se desvaneció“, agregó.

“Esto es minuto a minuto, gracias a Dios ahora está estable. Le tuvieron que hacer un procedimiento, pero es minuto a minuto. Nosotros estamos pidiendo fuerzas para que se recupere pronto. Se nos acercan cada vez más vecinos que encontraron balas en sus casas. Les pedimos a la policía que se haga cargo, que investiguen”, dijo la tía de la víctima.

“Los papás no pueden hablar, están destruidos. Imagínate que estaban festejando y de repente la ves a tu nena tirada en el piso con sangre en la cabeza, con todos sus primos. Estamos esperando y pidiendo para que se recupere”, señaló la mujer.

En este contexto, la fiscal Courtade fue a la zona de la casa donde ocurrió el hecho, que está próxima a la autopista Acceso Oeste, para esclarecer el episodio. Tras las primeras medidas, determinó la hipótesis que ahora investiga: la de una bala perdida. Con esta teoría como puntapié, comenzó entonces trabajar para determinar quién la disparó y desde dónde.

Para esto, la funcionaria judicial apunta a dos análisis principales. Uno es el de las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en las inmediaciones de la vivienda, donde espera encontrar algún indicio que la ayude a trazar la trayectoria de la bala. De ser esto posible, se podría delimitar alguna zona más precisa para continuar la investigación. Los videos ya fueron solicitados, aunque todavía los relevaron, aseguró una fuente del caso a Infobae.

Personal de la Policía Científica secuestró más vainas servidas en dos casas cercanas al domicilio de la chica, las cuales serán sometidas a análisis también. Al menos 10 personas denunciaron haber visto caer balas perdidas en Nochebuena por la zona.