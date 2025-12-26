Shaquille O'Neal protagonizó uno de los bloopers del año: rompió el estudio en pleno vivo

El episodio ocurrió mientras se analizaba uno de los partidos correspondientes a la tradicional jornada navideña de la NBA, una de las pocas ligas que mantiene actividad durante las fiestas. En medio del programa, Kenny Smith, ex jugador y compañero de Shaq en el panel, le quitó de manera sorpresiva el sombrero que llevaba puesto. La broma desató la reacción inmediata de O’Neal, quien se levantó de su silla y comenzó a correrlo dentro del estudio ante la mirada atónita del resto del equipo.