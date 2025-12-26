Shaquille O'Neal protagonizó uno de los bloopers del año: rompió el estudio en pleno vivo
La exestrella de la NBA chocó contra el decorado de un programa durante la transmisión navideña y el episodio se volvió viral en redes por la espectacularidad del golpe.
La Navidad dejó una escena inesperada en la televisión deportiva estadounidense y tuvo como protagonista a una de las figuras más emblemáticas de la historia de la NBA. Shaquille O’Neal, hoy panelista y analista televisivo, protagonizó un momento desopilante al estrellarse contra el decorado del estudio durante una transmisión en vivo, en una secuencia que rápidamente se viralizó y recorrió el mundo.
El episodio ocurrió mientras se analizaba uno de los partidos correspondientes a la tradicional jornada navideña de la NBA, una de las pocas ligas que mantiene actividad durante las fiestas. En medio del programa, Kenny Smith, ex jugador y compañero de Shaq en el panel, le quitó de manera sorpresiva el sombrero que llevaba puesto. La broma desató la reacción inmediata de O’Neal, quien se levantó de su silla y comenzó a correrlo dentro del estudio ante la mirada atónita del resto del equipo.
La situación escaló rápidamente cuando Smith empujó suavemente a Shaq en plena persecución. El ex pivote, que mide 2,16 metros y supera los 145 kilos, perdió el equilibrio y terminó impactando de lleno contra uno de los paneles del set, al punto de atravesarlo y generar un hueco visible en la escenografía. El golpe fue tan fuerte como inesperado, aunque afortunadamente no pasó de un susto.
Las carcajadas no tardaron en apoderarse del estudio. Charles Barkley y Ernie Johnson, los otros integrantes del programa, reaccionaron entre risas mientras el propio O’Neal se reincorporaba sin inconvenientes físicos. El momento fue captado en video y replicado de inmediato por cuentas oficiales y medios deportivos. “Shaq acaba de atravesar una pared”, publicó la cadena ESPN. Desde The Athletic, en tanto, resumieron la escena con una frase que se volvió tendencia: “Lo atravesó como si fuera de papel”.
Lejos de ser un hecho aislado, este tipo de situaciones forman parte del folklore del programa. En 2022, O’Neal y Smith ya habían protagonizado un episodio similar durante una carrera ficticia dentro del estudio, que terminó con Shaq empujado contra un árbol de Navidad. Incluso en 2014, una broma parecida había terminado con el ex Lakers chocando contra una decoración más pequeña.
Estos juegos y bromas entre ex glorias de la NBA suelen ser bien recibidos por la audiencia, que disfruta ver a figuras históricas en un rol distendido y lejos de la solemnidad del análisis puro. Más allá del blooper, Shaquille continúa siendo una referencia absoluta del básquet mundial, con cuatro anillos de campeón, un MVP de temporada regular y un lugar asegurado en el Salón de la Fama, ahora también convertido en protagonista de uno de los momentos televisivos más comentados de la Navidad.
