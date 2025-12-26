Alegría en el mundo Boca: Carlos Palacios anunció que será papá en Navidad

El volante chileno, que atraviesa su primer año en el club de la Ribera, eligió un tono íntimo y emotivo para comunicar el momento. “El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotit@”, escribió junto a una imagen que sintetiza la felicidad del presente que atraviesa junto a su pareja. La postal, sencilla pero cargada de simbolismo, lo muestra arrodillado y besando la panza de su novia, una escena que rápidamente se volvió viral y que expuso una faceta más personal del jugador, lejos del ruido habitual del Mundo Boca.