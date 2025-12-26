Video: batalla campal en un conocido balneario de Entre Ríos en plena Navidad
La gresca motivó la intervención de la Policía y al menos dos personas fueron demoradas.
Los festejos durante la madrugada de Navidad en la ciudad de Colón, Entre Ríos, se vieron empañados por un episodio de violencia cuando se originó una batalla campal en un conocido balneario que culminó con la intervención de la policía y varias personas detenidas. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales.
El hecho ocurrió en el Balneario Santiago Inkier durante las primeras horas del jueves, donde un grupo de jóvenes protagonizó una pelea generalizada que rápidamente escaló en violencia y derivó en una batalla campal de grandes proporciones.
Testigos de la gresca lograron registrar la situación en un video donde se observa a hombres y mujeres participando en la confrontación que incluyó intercambios de golpes de puño, patadas, empujones, gritos e insultos. La brutalidad de la secuencia obligó a la intervención inmediata de la Policía de Entre Ríos.
La situación no solo afectó a los protagonistas de la pelea, sino también a los efectivos policiales, algunos de los cuales resultaron lesionados mientras intentaban dispersar a los participantes del enfrentamiento.
Las imágenes de la pelea fueron grabadas por un joven que se encontraba junto a sus amigos celebrando en la zona del balneario al momento del hecho. En el video registrado desde un celular se puede ver la magnitud del enfrentamiento, que continuó incluso en presencia de los policías.
A los pocos minutos se sumaron más efectivos policiales en motos y entre tres lograron reducir a uno de los jóvenes. Otro fue detenido a los pocos metros.
El video fue publicado en las redes sociales y en cuestión de horas se viralizó. Los usuarios cuestionaron el accionar de la policía y la falta de efectivos de seguridad en sitios popularmente concurridos en estas fechas con motivo de las Fiestas.
Según trascendió, al menos tres personas fueron demoradas en el lugar, aunque otras versiones indican que solo dos jóvenes quedaron finalmente bajo custodia policial.
