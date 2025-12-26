Video: batalla campal en un conocido balneario de Entre Ríos en plena Navidad

A los pocos minutos se sumaron más efectivos policiales en motos y entre tres lograron reducir a uno de los jóvenes. Otro fue detenido a los pocos metros.

El video fue publicado en las redes sociales y en cuestión de horas se viralizó. Los usuarios cuestionaron el accionar de la policía y la falta de efectivos de seguridad en sitios popularmente concurridos en estas fechas con motivo de las Fiestas.

Según trascendió, al menos tres personas fueron demoradas en el lugar, aunque otras versiones indican que solo dos jóvenes quedaron finalmente bajo custodia policial.