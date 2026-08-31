La Plata: brutal pelea entre vecinos terminó con un joven de 25 años asesinado a puñaladas

“¿Por qué tenés bronca, amigo?”, se escucha a un joven prenunciar a los gritos, mientras que otro enfrenta al joven ahora detenido, que portaba un arma blanca en una de sus manos: “¿Cuándo peleaste con un cuchillo, gato? Ni para comer tenés un cuchillo”.

Elementos incautados en la escena del crimen

Si bien los momentos previos al desenlace fatal quedaron registrados en el video el lugar del homicidio fue preservado para permitir el trabajo de los peritos y avanzar con la recolección de elementos que puedan contribuir a reconstruir la secuencia del ataque.

El detenido tenía antecedentes en causas por robos

Según los registros policiales a los que tuvo acceso el portal 0221, A.L.M. contaba con antecedentes en distintas investigaciones vinculadas con robos. En junio de 2025 figuraba relacionado con una causa tramitada en La Plata, mientras que también registraba actuaciones por hechos similares durante 2022 y 2024.

No obstante, al momento de su detención por el homicidio de Álvarez, el joven no tenía ninguna medida de captura activa.