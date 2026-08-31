La Plata: brutal pelea entre vecinos terminó con un joven de 25 años asesinado a puñaladas
La víctima recibió varias heridas en medio de una disputa con otro joven, que fue detenido en el lugar y cuenta con antecedentes. Todo quedó filmado.
Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas durante una pelea vecinal ocurrida en el barrio San Carlos del partido de La Plata. La víctima fue identificada como Braian Yamil Álvarez, quien recibió varias heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo y murió como consecuencia de las lesiones. Parte de la secuencia quedó filmada y detuvieron a un sospechoso.
El episodio ocurrió el domingo pasado el mediodía en la calle 139 y 35, donde, según informaron fuentes policiales, se produjo una pelea vinculada con problemas de vieja data entre vecinos. En medio de la confrontación, Álvarez fue atacado con un arma blanca y sufrió heridas en el torso y la espalda.
Tras recibir un llamado de emergencia, efectivos del Comando de Patrullas se trasladaron hasta el lugar. Cuando llegaron, encontraron al joven gravemente herido. A pesar de la asistencia médica, Álvarez murió como consecuencia de las lesiones sufridas.
A partir de las primeras averiguaciones realizadas en la escena, los investigadores establecieron que entre la víctima y el presunto agresor existía un conflicto previo. El sospechoso fue identificado como A.L.M., de 24 años, quien quedó aprehendido por disposición de la Justicia.
“¿Por qué tenés bronca, amigo?”: el diálogo previo al desenlace fatal
Los momentos previos al desenlace fatal quedaron registrados en un video grabado por los propios vecinos. En la grabación se escucha parte de la discusión entre la víctima y el presunto agresor, además de la intervención de otras personas que fueron testigos de la escena e intentaron detener la confrontación.
“¿Por qué tenés bronca, amigo?”, se escucha a un joven prenunciar a los gritos, mientras que otro enfrenta al joven ahora detenido, que portaba un arma blanca en una de sus manos: “¿Cuándo peleaste con un cuchillo, gato? Ni para comer tenés un cuchillo”.
Si bien los momentos previos al desenlace fatal quedaron registrados en el video el lugar del homicidio fue preservado para permitir el trabajo de los peritos y avanzar con la recolección de elementos que puedan contribuir a reconstruir la secuencia del ataque.
El detenido tenía antecedentes en causas por robos
Según los registros policiales a los que tuvo acceso el portal 0221, A.L.M. contaba con antecedentes en distintas investigaciones vinculadas con robos. En junio de 2025 figuraba relacionado con una causa tramitada en La Plata, mientras que también registraba actuaciones por hechos similares durante 2022 y 2024.
No obstante, al momento de su detención por el homicidio de Álvarez, el joven no tenía ninguna medida de captura activa.
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