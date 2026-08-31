Chaco: detienen a una mujer acusada de arrojarle agua hirviendo a su expareja

La acusada se dio a la fuga, pero fue localizada y detenida

Así trasladaban a la acusada

La causa fue caratulada como “lesiones” y quedó en manos de la Fiscalía N°10 de Resistencia, desde donde la fiscal Liliana Beatriz Irala ordenó la detención de Romero.

La sospechosa fue localizada cuatro días después, cuando efectivos de la División Patrulla Preventiva recibieron información respecto a su paradero en el barrio Vista Linda. En paralelo, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó que Romero se encontraba caminando por las inmediaciones de Montevideo y La Paz.

Finalmente, la mujer fue localizada y aprehendida tras varios rastrillajes por la zona. Romero fue examinada por personal de Medicina Legal y luego trasladada a la Comisaría 14ª Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia.