Chaco: detienen a una mujer acusada de arrojarle agua hirviendo a su expareja
El hombre sufrió graves quemaduras de segundo grado y permanece internado en un hospital de Resistencia.
Una mujer fue detenida en la localidad de Resistencia, Chaco, tras permanecer prófuga durante cuatro días, acusada de arrojarle agua hirviendo a su expareja luego de una discusión. Como consecuencia del ataque, el joven de 27 años sufrió quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo y permanece internado
El hecho ocurrió el lunes pasado por la noche, alrededor de las 21.15, en una vivienda situada sobre la calle Honestidad, entre Montevideo y La Paz, en la ciudad de Resistencia.
Cómo fue el violento ataque en Chaco
De acuerdo con lo relatado por la propia víctima, identificada como J.C.S., todo ocurrió en medio de una discusión que mantuvo con su expareja, Claudia Elizabeth Romero, de 35 años, a quien acusó de tirarle agua hirviendo.
Como consecuencia del ataque, el joven sufrió quemaduras de segundo grado en ambas manos, las piernas y un muslo, por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia de la Policía Sanitaria al Hospital Perrando de la capital provincial. A una semana del hecho, continúa internado en el área de Cirugía Plástica del centro de salud.
Tras lo ocurrido, la madre del joven se presentó ante la Comisaría 14ª Metropolitana y radicó la denuncia correspondiente. Según relató ante la policía, su hijo le había contado que había discutido con Romero y que, posteriormente, ella le había provocado las quemaduras.
La acusada se dio a la fuga, pero fue localizada y detenida
La causa fue caratulada como “lesiones” y quedó en manos de la Fiscalía N°10 de Resistencia, desde donde la fiscal Liliana Beatriz Irala ordenó la detención de Romero.
La sospechosa fue localizada cuatro días después, cuando efectivos de la División Patrulla Preventiva recibieron información respecto a su paradero en el barrio Vista Linda. En paralelo, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó que Romero se encontraba caminando por las inmediaciones de Montevideo y La Paz.
Finalmente, la mujer fue localizada y aprehendida tras varios rastrillajes por la zona. Romero fue examinada por personal de Medicina Legal y luego trasladada a la Comisaría 14ª Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia.
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