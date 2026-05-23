La Plata: denuncian que falsos policías simulan operativos para ingresar a robar en las viviendas
Un médico de 69 años denunció que dos hombres intentaron entrar a su casa bajo el pretexto de “controlar las cámaras de seguridad”.
La inseguridad en La Plata suma un nuevo y preocupante capítulo bajo la modalidad de “cuento del tío” versión policial. Vecinos de la zona de calle 58 entre 2 y 3 denunciaron la presencia de delincuentes que, vestidos con uniformes de la fuerza, intentan engañar a los dueños para ingresar a sus hogares.
El episodio, que trascendió en las últimas horas tras una denuncia radicada en la Fiscalía General de La Plata, ocurrió el pasado 7 de mayo a plena luz del día, en un sector de la ciudad con constante movimiento.
Según el relato de las víctimas, el “modus operandi” es directo: tocan el timbre y aseguran ser efectivos en medio de un procedimiento de rutina.
Un médico de 69 años, que se encontraba en su casa alrededor de las 15:30, fue sorprendido por dos hombres que le dijeron que necesitaban ingresar para “ver cómo funcionaban las cámaras de seguridad” del domicilio.
Un vecino de La Plata notó irregularidades en los falsos policías
Al observar por el monitor del portero eléctrico, el vecino notó irregularidades que lo pusieron en alerta. “No tenían aspecto de efectivos y el procedimiento era totalmente inusual”, detalló el denunciante en el expediente judicial. A pesar del esfuerzo por parecer oficiales, los delincuentes cometieron errores que permitieron al vecino reaccionar a tiempo y evitar el asalto. Según consta en la denuncia:
Uno de los hombres llevaba un chaleco policial y portaba un arma en la cintura, pero su acompañante vestía ropa civil y cargaba una mochila, una combinación poco frecuente para un operativo de ese tipo.
Por otra parte, la actitud sospechosa y la insistencia por entrar a la propiedad sin una orden judicial ni una identificación clara despertaron las alarmas del propietario.
Ante esta situación, los vecinos de la zona solicitaron mayor presencia policial en el barrio y exhortaron a la comunidad a extremar las medidas de precaución, como solicitar la identificación oficial y no permitir el ingreso a domicilios sin una orden judicial. Las autoridades de la Fiscalía General de La Plata continúan con la investigación para dar con el paradero de los sospechosos, mientras se reitera el llamado a denunciar cualquier hecho similar ante la comisaría más cercana.
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