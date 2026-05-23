La Plata: denuncian que falsos policías simulan operativos para ingresar a robar en las viviendas

Un vecino de La Plata notó irregularidades en los falsos policías

Al observar por el monitor del portero eléctrico, el vecino notó irregularidades que lo pusieron en alerta. “No tenían aspecto de efectivos y el procedimiento era totalmente inusual”, detalló el denunciante en el expediente judicial. A pesar del esfuerzo por parecer oficiales, los delincuentes cometieron errores que permitieron al vecino reaccionar a tiempo y evitar el asalto. Según consta en la denuncia:

Uno de los hombres llevaba un chaleco policial y portaba un arma en la cintura, pero su acompañante vestía ropa civil y cargaba una mochila, una combinación poco frecuente para un operativo de ese tipo.

Por otra parte, la actitud sospechosa y la insistencia por entrar a la propiedad sin una orden judicial ni una identificación clara despertaron las alarmas del propietario.

Ante esta situación, los vecinos de la zona solicitaron mayor presencia policial en el barrio y exhortaron a la comunidad a extremar las medidas de precaución, como solicitar la identificación oficial y no permitir el ingreso a domicilios sin una orden judicial. Las autoridades de la Fiscalía General de La Plata continúan con la investigación para dar con el paradero de los sospechosos, mientras se reitera el llamado a denunciar cualquier hecho similar ante la comisaría más cercana.