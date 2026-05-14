Axel Kicillof inauguró un curso de formación política y fustigó la "teoría del derrame"

"Lo que tenemos que hacer hoy, en este inicio del curso, es poner un marco y alguno interrogantes. No sólo es acertado sino imprescindible que se comprenda la realidad y enfocarnos en un proceso de transformación en la educación. Para ello, debemos empezar por la situación económica del mundo, como dijo Perón", expresó.

También habló de la famosa "teoría del derrame", que es en la que basa el plan económico de Javier Milei y lleva adelante el ministro Luis Caputo, señalando que siempre fracasó. "Me sale decir cascada, pero bueno...", añadió irónicamente en alusión a las numerosos y fastuosas propiedades del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

Julio Alak: “Vamos a volver a ser gobierno"

julio alak curso kicillof Julio Alak, intendente de La Plata.

Previamente al discurso del gobernador bonaerense, el intendente Julio Alak se manifestó agradecido con la gestión que está llevando adelante en la provincia y la hizo extensiva al ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

También, hizo un lugar para mostrarse en contra de la prisión domiciliaria que atraviesa la expresidenta Cristina Kirchner y remarcó que "como dice la marcha, juntos unidos triunfaremos… Vamos a volver a ser gobierno", vaticinó el jefe comunal platense.