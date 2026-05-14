Axel Kicillof inauguró un curso de formación política y fustigó la "teoría del derrame"
Axel Kicillof lanzó el curso y afirmó que "es imprescindible que se comprenda la realidad y enfocarnos en un proceso de transformación en la educación".
Ante el numeroso público que colmó las instalaciones del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, Axel Kicillof brindó este viernes la clase inaugural de un curso de formación política organizado por el Instituto de Capacitación Política (IPC) del Partido Justicialista, denominado “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, que consta de 16 clases.
En compañía del intendente anfitrión y titular del IPC, Julio Alak, el gobernador destacó la participación masiva en la convocatoria al curso, al señalar que "refuta la idea de que no haya interés y compromiso" político en el país. Se trata de “una señal política muy profunda” reflejada en que “haya tanto interés y compromiso", subrayó.
"Hay un dato que tiene que ver con la cantidad de inscriptos y la diversidad geográfica, partidaria y pluralismo en lo que hace en orientación política y a sus edades. Yo fui docente, pero nunca di una clase inaugural para 18.000 personas”, aseguró.
Ante la numerosa presencia de público que incluyó a miembros del peronismo, intendentes municipales y funcionarios del actual gabinete bonaerense, Kicillof respondió con sonrisas a la consigna "Axel presidente" que se coreó repetidamente en la ocasión.
"Lo que tenemos que hacer hoy, en este inicio del curso, es poner un marco y alguno interrogantes. No sólo es acertado sino imprescindible que se comprenda la realidad y enfocarnos en un proceso de transformación en la educación. Para ello, debemos empezar por la situación económica del mundo, como dijo Perón", expresó.
También habló de la famosa "teoría del derrame", que es en la que basa el plan económico de Javier Milei y lleva adelante el ministro Luis Caputo, señalando que siempre fracasó. "Me sale decir cascada, pero bueno...", añadió irónicamente en alusión a las numerosos y fastuosas propiedades del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.
Julio Alak: “Vamos a volver a ser gobierno"
Previamente al discurso del gobernador bonaerense, el intendente Julio Alak se manifestó agradecido con la gestión que está llevando adelante en la provincia y la hizo extensiva al ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
También, hizo un lugar para mostrarse en contra de la prisión domiciliaria que atraviesa la expresidenta Cristina Kirchner y remarcó que "como dice la marcha, juntos unidos triunfaremos… Vamos a volver a ser gobierno", vaticinó el jefe comunal platense.
Te puede interesar
Dejá tu comentario