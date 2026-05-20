Babasónicos se suma a Noches Capitales 2026 con un show especial
La banda liderada por Adrián Dárgelos fue confirmada como uno de los grandes nombres de la nueva edición del ciclo.
Tras una edición 2025 que reunió a miles de personas y consolidó al ciclo como una de las grandes citas musicales de la ciudad, Noches Capitales ya comenzó a revelar la programación de 2026. Luego de anunciar el regreso de Diego Torres a La Plata, ahora llegó el turno de Babasónicos, que se presentará el próximo 14 de noviembre en el Hipódromo de La Plata.
El grupo aterrizará en el festival con un espectáculo atravesado por el universo sonoro de Cuerpos, Vol.1, su trabajo más reciente, en una puesta que promete combinar nuevas canciones con himnos fundamentales de su repertorio. La presentación se suma a una agenda que ya había despertado expectativa tras la confirmación de Diego Torres para el 19 de septiembre, marcando una nueva edición del ciclo bajo el cielo platense.
La venta general de entradas se habilitará este lunes 18 de mayo desde las 17, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a cuatro cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia a través de Livepass.
Un presente de vigencia absoluta
Con una trayectoria que atraviesa generaciones, Babasónicos continúa ocupando un lugar central dentro del rock argentino y latinoamericano. Actualmente, la banda mantiene una fuerte presencia en plataformas y radios, mientras sostiene una propuesta en vivo que combina experimentación estética, potencia escénica y una identidad sonora inconfundible.
Desde la organización adelantaron parte de lo que se verá sobre el escenario: “Tras la salida de su nuevo disco ‘Cuerpos, Vol.1’, Babasonicos se encuentra presentando un espectáculo único, imponente, una puesta novedosa con canciones estreno y los clásicos de siempre”.
Además, remarcaron el impacto sostenido del grupo en la escena musical: “Siguiendo adelante en una carrera intacta y exitosa desde sus comienzos y con más vigencia que nunca, Babasonicos se mantiene número uno en el airplay nacional como la banda más escuchada de Argentina”.
El nuevo álbum, por su parte, también recibió reconocimiento de la crítica especializada y fue señalado entre los lanzamientos destacados del último tiempo, reafirmando el momento de expansión y permanencia de una de las bandas más influyentes del rock en español.
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