Babasónicos se suma a Noches Capitales 2026 con un show especial

Desde la organización adelantaron parte de lo que se verá sobre el escenario: “Tras la salida de su nuevo disco ‘Cuerpos, Vol.1’, Babasonicos se encuentra presentando un espectáculo único, imponente, una puesta novedosa con canciones estreno y los clásicos de siempre”.

Además, remarcaron el impacto sostenido del grupo en la escena musical: “Siguiendo adelante en una carrera intacta y exitosa desde sus comienzos y con más vigencia que nunca, Babasonicos se mantiene número uno en el airplay nacional como la banda más escuchada de Argentina”.

El nuevo álbum, por su parte, también recibió reconocimiento de la crítica especializada y fue señalado entre los lanzamientos destacados del último tiempo, reafirmando el momento de expansión y permanencia de una de las bandas más influyentes del rock en español.