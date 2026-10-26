VTV en Provincia de Buenos Aires: quiénes están exentos de pagar el trámite y cuáles son las tarifas vigentes

Sin embargo, el aumento debía regir desde el 16 de julio, pero las partes acordaron postergarlo por 90 días “a los efectos de evitar un impacto negativo en los usuarios ante la situación de ajuste general por el que transita la economía del país y, en particular, la Provincia”. Ese acuerdo se firmó el 30 de junio entre la Dirección Provincial de VTV y las concesionarias.

Como la suspensión vencía el 14 de octubre, el Ministerio dispuso ahora la aplicación efectiva de la nueva tarifa desde el día siguiente.

En la provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular tiene distintos precios según el tipo de rodado.

En este sentido, los costos se dividen en las categorías de “Vehículos”, “Motovehículos”, y “Remolques, Semiremolques y Acoplados”.

Cuánto sale cada categoría de la VTV

Vehículos:

Vehículos de hasta 2.500 kg: $ 97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.703,77

Motovehículos:

Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $ 38.823,03

Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $ 58.234,59

Motovehículos de más de 600 cc: $ 77.646,12

Remolques, Semiremolques y Acoplados:

Remolques, Semiremolques y Acoplados de hasta 2500 kg: $ 58.234,59

Remolques, Semiremolques y Acoplados de más de 2500 kg: $87.351,89

Qué vehículos están obligados a hacer la VTV y cuáles están exentos o tienen descuentos

Se debe cumplir obligatoriamente con el trámite en los siguientes casos:

Autos y otros vehículos livianos radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses).

radicados en la Provincia que hayan cumplido los (24 meses). Motos inscriptas en la Provincia que hayan cumplido 1 año desde su patentamiento (12 meses).

Por otro lado, el Gobierno bonaerense precisó que existen determinados grupos que están exentos del pago de la VTV. Entre ellos se encuentran:

Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos .

pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, sean provinciales y/o municipales, y los especiales de . Vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.

Además, en estos casos se contempla una importante bonificación:

Vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.

radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría. Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa. Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

Cómo se paga la VTV

El pago se realiza de forma anticipada desde la web al momento de solicitar el turno, utilizando tarjeta de débito, crédito o código QR. Algunas plantas cuentan con sistema híbrido y también permiten abonar directamente en el lugar. Antes de sacar turno, se recomienda verificar la modalidad de pago.

Si una planta figura con sistema de prepago, el turno debe abonarse obligatoriamente desde la web antes de asistir. En estos casos, no es posible pagar el mismo día, por lo que si no se completa el pago previamente, el turno no queda confirmado.

Cuándo hay que se hacer la VTV

El momento del año en que cada conductor debe cumplir con la VTV depende del último número de la patente del vehículo. Cada dígito tiene asignado un mes específico y quedará establecido como la fecha de vencimiento. El cronograma es el siguiente: