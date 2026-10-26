Declaran la emergencia agropecuaria en distritos bonaerenses tras las graves inundaciones

La razón por la cual la asistencia formal llega en este momento responde a los tiempos administrativos y burocráticos que demanda el proceso: primero deben realizarse los relevamientos locales de daños catastrales, luego la provincia dicta su propia emergencia a nivel ministerial y, finalmente, la Nación convalida el decreto para que comiencen a regir efectivamente los alivios fiscales de AFIP y los beneficios bancarios, una demora administrativa que los productores rurales suelen criticar por llegar cuando el agua ya arrasó con las cosechas.