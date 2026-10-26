Axel Kicillof firmó la Resolución 467/2026 y mañana martes hay un inesperado feriado en Buenos Aires

Si bien la ciudad nació en 1877, el partido se creó oficialmente años más tarde (en 1910) desprendiendo tierras de Chivilcoy, Bragado, Chacabuco y 25 de Mayo.

Confirman feriado en Alberti a través de la Resolución 467/2026

A partir de la Resolución 467/2026 rubricada por el ministro Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense oficializó el feriado patronal para Alberti. La disposición establece descanso obligatorio para los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia, en tanto que el sector comercial e industrial podrá adherirse de forma opcional.