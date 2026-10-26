Axel Kicillof firmó la Resolución 467/2026 y mañana martes hay un inesperado feriado en Buenos Aires
Con la firma de Carlos Bianco, la gestión de Kicillof estableció los feriados y asuetos de octubre en provincia de Buenos Aires. ¿Qué municipio está beneficiado?
A través de la Resolución 467/2026, el Gobierno bonaerense liderado por Axel Kicillof aprobó el calendario oficial de feriados para el mes de octubre en provincia de Buenos Aires. La norma dispone la suspensión de tareas tanto para el personal de la administración pública provincial como para las entidades bancarias locales.
Por otro lado, en lo que respecta a los sectores comercial e industrial el acatamiento será optativo y a libre disposición de la patronal.
Cabe señalar que, en esta oportunidad, el asueto alcanza al municipio de Alberti, dado su aniversario fundacional que es el 27 de octubre. Por supuesto, este feriado es sorpresivo para aquellos habitantes de Buenos Aires que desconocen el origen de esta localidad.
¿Por qué es feriado en Alberti este martes 27 de octubre?
El martes 27 de octubre es feriado y día no laborable en todo el partido de Alberti porque se conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad cabecera.
El 27 de octubre de 1877, el inmigrante genovés Andrés Vaccarezza (quien había instalado un molino harinero en tierras compradas a Chivilcoy) protocolizó la traza del nuevo pueblo. En sus inicios, la localidad fue conocida como Pueblo Vaccarezza. Más tarde, tras la habilitación de la estación ferroviaria en homenaje al sacerdote Manuel Alberti (vocal de la Primera Junta de 1810), la población adoptó el nombre de Alberti.
Si bien la ciudad nació en 1877, el partido se creó oficialmente años más tarde (en 1910) desprendiendo tierras de Chivilcoy, Bragado, Chacabuco y 25 de Mayo.
Confirman feriado en Alberti a través de la Resolución 467/2026
A partir de la Resolución 467/2026 rubricada por el ministro Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense oficializó el feriado patronal para Alberti. La disposición establece descanso obligatorio para los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia, en tanto que el sector comercial e industrial podrá adherirse de forma opcional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario