La provincia que se convirtió en la primera en autorizar cannabis medicinal a mascotas

"Desde hace más de 15 años que hay veterinarios suministrándolo sin un marco legal", explicó a Clarín Guillermo Genta, médico veterinario mendocino y socio fundador de la asociación civil Veterinarios Cannábicos Argentinos.

El nuevo esquema establece un control estricto sobre quiénes pueden recetar y producir el aceite y otros derivados. Los profesionales matriculados en Mendoza deberán inscribirse obligatoriamente si quieren indicar estos tratamientos. "Tendremos el detalle de quién fue el veterinario que lo recetó y un seguimiento de los tratamientos para evaluar la eficacia del uso de esta medicación", afirmó Mema.

Los veterinarios interesados deberán demostrar formación específica en medicina cannabinoide, no registrar sanciones éticas y renovar su habilitación cada tres años, asumiendo la responsabilidad de cargar el historial clínico de cada animal y las dosis exactas en la plataforma oficial del programa, según la resolución.

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La normativa contempla la figura del veterinario cultivador y otorga permisos excepcionales para la siembra y producción a profesionales, asociaciones civiles y fundaciones debidamente constituidas que se dediquen al cuidado animal.

Estos permisos estarán limitados por una escala estricta según la cantidad de pacientes atendidos. Por ejemplo, en cultivos de interior, cada planta en floración equivaldrá a un paciente activo, permitiéndose un máximo anual de plantas distribuidas en varios ciclos productivos para evitar desvíos comerciales o de uso humano.

Los dueños de las mascotas tendrán que obtener el certificado oficial que los habilitará legalmente a tener y administrar los preparados recetados. Este documento, personal e intransferible, perderá validez si el tratamiento termina o si el animal fallece.

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Además, el texto aclara que los tutores no quedan autorizados a cultivar de forma particular bajo esta modalidad, ya que esa tarea queda reservada exclusivamente a los profesionales y entidades registradas.

Las fundaciones y los veterinarios autorizados a cultivar tendrán que presentar informes semestrales detallados con el avance clínico de los animales y el movimiento de sus plantas, asegurando un seguimiento transparente basado en la evidencia científica.

El gobierno mendocino exigirá que todos los productos cannábicos pasen por un control de calidad en laboratorios acreditados, que determinarán la composición exacta de cada lote.

El doctor Genta explicó que el abanico de patologías para las que se usa la marihuana en animales es variado, como dolor crónico y agudo, trastornos neurológicos a veces por secuelas de enfermedades parasitarias y trastornos del comportamiento, como ansiedad, hiper apego y estrés. También se usa esta medicación en el alivio de dolores oncológicos o patologías cognitivas seniles, como trastorno cerebral degenerativo, similar al Alzheimer pero en pacientes veterinarios.

Es utilizado también como anticonvulsivo o para reducir la frecuencia de los episodios epilépticos en casos donde la medicación tradicional no es suficiente. Y en problemas de piel y alergias que causan comezón severa, además de su uso como antiinflamatorio.