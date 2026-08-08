El juicio contra Pity Álvarez tiene fecha confirmada: cuándo
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ratificó la fecha para el juicio contra el músico acusado de asesinar en 2018 a un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano.
Pese al pedido de su defensa para suspender el proceso indefinidamente, la Justicia confirmó este viernes que el juicio oral en el que Pity Álvarez es el principal acusado comenzará el próximo lunes.
Coincidentemente con el fiscal Sandro Abraldes, así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que ratificó que el juicio contra el músico, imputado por el homicidio de Cristian Díaz en el barrio Samoré de Villa Lugano, ocurrido en 2018, comenzará el 10 de agosto próximo.
Esta semana, la defensa de Pity había solicitado que se suspendan las audiencias fijadas por el Tribunal hasta que se resuelvan los recursos que presentaron contra esa decisión, citando el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.
Ese artículo regula la clausura de la instrucción, señalando que los recursos ante la Cámara de Casación o la Corte Suprema no frenan la elevación a juicio, solo impiden fijar la fecha de la audiencia de debate.
La respuesta de la fiscalía
Sin embargo, el fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27, se opuso al pedido, argumentando que “la realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado”.
“Se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso", puntualiza el dictamen de la fiscalía.
Además, menciona que, en los últimos meses, el acusado llevó adelante recitales y entrevistas, lo que permite descartar "no solo la alegada imposibilidad de afrontar el juicio, sino también, que su realización pueda poner en riesgo su salud física o mental".
“En realidad, la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial, cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido”, aclara.
El homicidio y un juicio postergado
Como se sabe, Pity Álvarez fue detenido en julio de 2018 tras confesar el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, un vecino a quien asesinó a balazos en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.
El fundador de Viejas Locas e Intoxicados estuvo prófugo unas horas y luego se entregó en una comisaría de la zona para confesar el crimen cuyo juicio estaba previsto para comenzar tres años después, pero quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad psiquiátrica que le impedía ser juzgado.
En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se volvió a caer el proceso por el estado de salud del músico.
A comienzos de este año, el fiscal Abraldes había ratificado que un equipo conformado por médicos y psicólogos dio cuenta de que el imputado "dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal".
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