El juicio contra Pity Álvarez tiene fecha confirmada: cuándo

“Se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso", puntualiza el dictamen de la fiscalía.

Pity Álvarez.

Además, menciona que, en los últimos meses, el acusado llevó adelante recitales y entrevistas, lo que permite descartar "no solo la alegada imposibilidad de afrontar el juicio, sino también, que su realización pueda poner en riesgo su salud física o mental".

“En realidad, la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial, cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido”, aclara.

El homicidio y un juicio postergado

Como se sabe, Pity Álvarez fue detenido en julio de 2018 tras confesar el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años, un vecino a quien asesinó a balazos en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

El fundador de Viejas Locas e Intoxicados estuvo prófugo unas horas y luego se entregó en una comisaría de la zona para confesar el crimen cuyo juicio estaba previsto para comenzar tres años después, pero quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad psiquiátrica que le impedía ser juzgado.

En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se volvió a caer el proceso por el estado de salud del músico.

A comienzos de este año, el fiscal Abraldes había ratificado que un equipo conformado por médicos y psicólogos dio cuenta de que el imputado "dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal".