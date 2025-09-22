Habló la madre de una de las chicas desaparecidas en Ciudad Evita: "Temo lo peor"

Sabrina afirmó que su hija y su sobrina "jamás" harían algo así, en relación a mantenerse incomunicadas. "Jamás fueron de apagar el teléfono o no responder los mensajes", insistió.

La mujer indicó que las chicas son "trabajadoras sexuales", por lo que sospecha que las jóvenes fueron a trabajar con "un cliente aparte" y que esta vez no compartieron su ubicación, como solían hacerlo por precaución.

image

El viernes por la noche, el yerno de Sabrina le dijo que no le llegaban los mensajes a Morena. "Tengo una desesperación horrible, porque les juro que en los 20 años que tiene More jamás me lo hizo. La verdad, creo lo peor, pero voy a seguir porque no pueden desaparecer tres días", concluyó.

La familia ha puesto en marcha una serie de movilizaciones para pedir por su aparición.