Habló la madre de una de las chicas desaparecidas en Ciudad Evita: "Temo lo peor"
La mujer habló con C5N y mencionó la diferentes versiones que circulan en torno a la desaparición de las chicas de entre 20 y 15 años.
La desaparición de tres jóvenes el viernes por la noche mantiene en vilo a las familias, por lo que la madre de una de ellas, Morena Verri, de 20 años, confesó que teme "lo peor", pero prometió seguir con las movilizaciones "hasta que aparezcan".
Morena, su prima Brenda del Castillo (20) y una amiga de ambas, Lara Morena Gutiérrez (15), salieron de su casa en La Tablada el viernes a las 21:30 horas. Desde ese momento, sus teléfonos están apagados y no se sabe "absolutamente nada" de ellas.
Sabrina, la madre de Morena, relató en una entrevista en C5N que circulan varias versiones sobre la desaparición de las jóvenes. La primera, que "las subieron en una camioneta blanca" en la división entre los monoblocks de Tablada y los chalets, fue desmentida por las cámaras de seguridad.
Sin embargo, "sigue llegando información a los teléfonos de distintos familiares" que confirmaría esa versión, de acuerdo con la mujer, que además, señaló que otra hipótesis es que las jóvenes fueron "levantadas de la YPF", y que están esperando que la Justicia les habilite las cámaras del lugar.
Sabrina afirmó que su hija y su sobrina "jamás" harían algo así, en relación a mantenerse incomunicadas. "Jamás fueron de apagar el teléfono o no responder los mensajes", insistió.
La mujer indicó que las chicas son "trabajadoras sexuales", por lo que sospecha que las jóvenes fueron a trabajar con "un cliente aparte" y que esta vez no compartieron su ubicación, como solían hacerlo por precaución.
El viernes por la noche, el yerno de Sabrina le dijo que no le llegaban los mensajes a Morena. "Tengo una desesperación horrible, porque les juro que en los 20 años que tiene More jamás me lo hizo. La verdad, creo lo peor, pero voy a seguir porque no pueden desaparecer tres días", concluyó.
La familia ha puesto en marcha una serie de movilizaciones para pedir por su aparición.
