La reacción de Victoria Villarruel al cruzarse con Javier Milei en la Asamblea
Ambos volvieron a verse en la apertura de sesiones ordinarias y el gesto de la vicepresidenta se viralizó rápidamente en las redes sociales.
La apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso dejó una imagen política que no pasó desapercibida: el reencuentro público entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de una relación que atraviesa su peor momento y que es de público conocimiento todas las tensiones que hay entre ambos en el último tiempo.
El cruce se dio este domingo, en el marco de la Asamblea Legislativa, cuando ambos compartieron el recinto para el discurso presidencial. Las cámaras captaron el instante del saludo y la reacción de Villarruel se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se multiplicaron las interpretaciones sobre el vínculo entre ambos.
En Casa Rosada hablan abiertamente de “traición” para describir el deterioro del vínculo, mientras que en el entorno de la presidenta del Senado rechazan esa versión. Allí aseguran que ni el Presidente ni su hermana Karina Milei le perdonan no haberse “subordinado” políticamente.
a tensión entre Milei y Villarruel no es nueva, pero el reencuentro en la Asamblea Legislativa volvió a dejar en evidencia la distancia entre ambos. Sin gestos de cercanía ni muestras públicas de sintonía, el saludo protocolar quedó reducido a la formalidad institucional. El momento fue replicado en redes sociales y analizado en clave política, en un contexto donde el oficialismo intenta mostrar cohesión tras el avance legislativo de la Reforma Laboral.
Más allá del discurso presidencial y de la agenda parlamentaria, la imagen del encuentro volvió a instalar interrogantes sobre el futuro de la relación entre el jefe de Estado y su vicepresidenta, en un año que recién comienza en términos legislativos pero que ya exhibe fuertes tensiones internas.
