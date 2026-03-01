milei villerruel

La reacción de Victoria Villarruel al cruzarse con Javier Milei en la Asamblea que se viralizó en las redes sociales

a tensión entre Milei y Villarruel no es nueva, pero el reencuentro en la Asamblea Legislativa volvió a dejar en evidencia la distancia entre ambos. Sin gestos de cercanía ni muestras públicas de sintonía, el saludo protocolar quedó reducido a la formalidad institucional. El momento fue replicado en redes sociales y analizado en clave política, en un contexto donde el oficialismo intenta mostrar cohesión tras el avance legislativo de la Reforma Laboral.