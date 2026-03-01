Paro docente: qué provincias no tienen clases este lunes 2 de marzo
El paro docente nacional afectará a 16 distritos este lunes 2 de marzo. Los principales gremios exigen mejoras salariales y rechazan la reforma laboral.
Este lunes 2 de marzo, millones de estudiantes se verán afectados por el paro docente nacional convocado por diversos gremios del sector educativo. La contundente medida de fuerza postergará el esperado inicio del ciclo lectivo en numerosas jurisdicciones del país, en medio de fuertes reclamos salariales y presupuestarios contra el Gobierno.
Las provincias afectadas por el paro docente
La huelga, impulsada por sindicatos de alcance nacional como CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet, coincidirá exactamente con el día estipulado para el regreso a las aulas. Según reportaron desde el sector sindical, la interrupción del servicio educativo afectará a más de ocho millones de alumnos.
IMPORTANTE: Paro de todos los gremios docentes impide el inicio de clases en la Provincia de Buenos Aires
De acuerdo al calendario escolar 2026, las provincias que debían iniciar las clases regulares y se verán paralizadas son:
-
Provincia de Buenos Aires
-
Catamarca
-
Chaco
-
Córdoba
-
Corrientes
-
Entre Ríos
-
Formosa
-
La Pampa
-
La Rioja
-
Misiones
-
Río Negro
-
Salta
-
San Juan
-
Santa Fe
-
Tucumán
-
Ciudad de Buenos Aires (únicamente en el nivel secundario)
Cuáles son los principales reclamos gremiales
La agenda de exigencias del sector es extensa e incluye fuertes cuestionamientos a las medidas de ajuste implementadas por el presidente Javier Milei. Para comprender la magnitud del conflicto, los puntos centrales se resumen en:
-
Paritaria Nacional Docente: Exigen una convocatoria urgente para debatir una recomposición de los ingresos a nivel país.
Aumento salarial real: Buscan recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación, advirtiendo que el salario promedio se encuentra actualmente en su peor nivel de los últimos 20 años.
Restitución del FONID: Reclaman la vuelta del Fondo Nacional de Incentivo Docente, una herramienta financiera clave que aportaba directamente a los sueldos.
Rechazo a la reforma laboral: Aseguran que la ley recientemente sancionada por el Senado profundiza la desigualdad, precariza el trabajo y vulnera derechos conquistados.
Oposición a la "Ley de Libertad Educativa": Advierten sobre el impacto negativo que tendría este proyecto oficialista en el desfinanciamiento del sistema público.
Vale destacar que a esta contundente medida de fuerza también se adhirió formalmente la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) tras un plenario de secretarios generales.
A qué hora y dónde será la movilización
Además del cese total de tareas por 24 horas en los establecimientos educativos, las agrupaciones sindicales llevarán adelante una importante concentración en las calles del centro porteño.
-
Punto de encuentro: En las inmediaciones del histórico Cabildo, ubicado en la intersección de Avenida de Mayo y Bolívar.
Horario: La convocatoria oficial es a partir de las 11:30 de la mañana.
Recorrido: Desde allí, las columnas de manifestantes marcharán hacia las puertas del Congreso de la Nación para visibilizar el conflicto salarial y presupuestario.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario