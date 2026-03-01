Paro docente: qué provincias no tienen clases este lunes 2 de marzo

Paritaria Nacional Docente: Exigen una convocatoria urgente para debatir una recomposición de los ingresos a nivel país.

Aumento salarial real: Buscan recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación, advirtiendo que el salario promedio se encuentra actualmente en su peor nivel de los últimos 20 años .

Restitución del FONID: Reclaman la vuelta del Fondo Nacional de Incentivo Docente, una herramienta financiera clave que aportaba directamente a los sueldos.

Rechazo a la reforma laboral: Aseguran que la ley recientemente sancionada por el Senado profundiza la desigualdad, precariza el trabajo y vulnera derechos conquistados.

Oposición a la "Ley de Libertad Educativa": Advierten sobre el impacto negativo que tendría este proyecto oficialista en el desfinanciamiento del sistema público.

Vale destacar que a esta contundente medida de fuerza también se adhirió formalmente la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) tras un plenario de secretarios generales.

A qué hora y dónde será la movilización

Además del cese total de tareas por 24 horas en los establecimientos educativos, las agrupaciones sindicales llevarán adelante una importante concentración en las calles del centro porteño.