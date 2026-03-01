El dardo de Javier Milei a Victoria Villarruel en el Congreso: "Soñar con abrazar el sillón de Rivadavia"

La apertura de sesiones ordinarias de este domingo 1 de marzo no solo estuvo cargada de anuncios económicos, sino también de gestos políticos que confirmaron la fractura en la cima del poder. En un tramo de su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei lanzó una durísima chicana dirigida a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, quien se encontraba sentada justo detrás suyo en el estrado.