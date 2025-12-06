La Toretto le pidió a la Justicia permiso para salir a trabajar como niñera

"La Toretto" de La Plata ya cumple prisión domiciliaria

"La Toretto", que atropelló y mató a Walter Armand en La Plata, fue beneficiada con prisión domiciliaria, algo que indignó a la familia de la víctima.

El Tribunal Oral en lo Criminal II le otorgó a Felicita Alvite, quien está imputada por "homicidio simple con dolo eventual", el beneficio de la libertad condicional y esperará el juicio en prisión domiciliaria.

Tras esta decisión, se ordenó su traslado desde el penal de Magdalena hasta su casa, ubicada en la localidad de City Bell, donde se reencontró con sus familiares y con sus perros: "Estuvo con sus hermanas, su mamá y su papá, y dos horas con sus 'hijos'. Muy emocionada y muy feliz", contaron allegados al medio platense 0221.

Vale recordar que el jueves, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires no aceptó el recurso de apelación del beneficio procesal presentado por la familia de Walter Armand, quienes mostraron su indignación por el revés judicial.

“No entendemos como con todas las pruebas en su contra tenga beneficios. No entendemos como alguien mata y está libre”, reclamó el hermano de la víctima, Milton. , que explicó que no profundizaría en el tema, debido a lo difícil que les resultó afrontar la noticia.

Dolido por la situación, solo se limitó a expresar que “es como revivir el 12 de abril”, noche en la que fue atropellado Walter en la intersección de las calles 13 y 532. “Sabiendo todo lo que mintió, y quiso armar para que saliera impune, da mucho dolor que ella esté en la casa y mi hermano en el cementerio”, manifestó.