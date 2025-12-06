Así fue el vuelo rasante de los aviones de combate F-16 sobre CABA
Se trata de los primeros seis caza de un total de 24 comprados como parte del proceso de “modernización integral del sistema de Defensa”.
El sábado por la mañana, la tranquilidad habitual de la Ciudad de Buenos Aires se vio interrumpida por el estruendo de los motores de combate. El Gobierno había adelantado el sobrevuelo de los primeros seis cazas F-16 Fighting sobre la Capital Federal, y el cronograma se cumplió con precisión: los aviones ingresaron a la ciudad desde el noroeste a las 7.55, sobrevolaron la Casa Rosada alrededor de las 8 a unos 600 metros de altura, continuaron hacia el sur sobre la avenida 9 de Julio a las 8.03, y siguieron su recorrido pasando por Aeroparque y Retiro, hasta Puerto Madero, donde realizaron un giro de 360 grados sobre el Ministerio de Defensa. Minutos más tarde, a las 8.10, la escuadrilla completó una segunda pasada sobre la 9 de Julio antes de ascender rumbo a Río Cuarto, Córdoba, donde se realizaría la ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei.
El espectáculo aéreo tuvo momentos de alta complejidad técnica, ya que la primera flota fue comandada por pilotos militares daneses, mientras que las tripulaciones argentinas, aún en fase de instrucción, viajaron en las cabinas traseras de los biplazas F-16BM para iniciar su práctica formal. Tras el “pasaje de despedida” sobre la 9 de Julio, la escuadrilla tomó rumbo definitivo hacia el Área Material Río Cuarto, completando un itinerario que combinó precisión, velocidad y maniobras de alto nivel.
La llegada de estos aviones a la Argentina fue el resultado de una operación logística compleja que se inició el 28 de noviembre en la base de Vojens, Dinamarca. La flota, compuesta por cuatro biplazas y dos monoplazas, realizó escalas técnicas en Zaragoza, España, y en las Islas Canarias antes de cruzar el Atlántico. Para el tramo final hacia Natal, Brasil, y su ingreso a territorio argentino, contó con el apoyo de aviones KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, marcando un despliegue estratégico que anticipa la futura operación con pilotos locales prevista para enero de 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario