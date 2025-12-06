Así fue el vuelo rasante de los aviones de combate F-16 sobre CABA

El sábado por la mañana, la tranquilidad habitual de la Ciudad de Buenos Aires se vio interrumpida por el estruendo de los motores de combate. El Gobierno había adelantado el sobrevuelo de los primeros seis cazas F-16 Fighting sobre la Capital Federal, y el cronograma se cumplió con precisión: los aviones ingresaron a la ciudad desde el noroeste a las 7.55, sobrevolaron la Casa Rosada alrededor de las 8 a unos 600 metros de altura, continuaron hacia el sur sobre la avenida 9 de Julio a las 8.03, y siguieron su recorrido pasando por Aeroparque y Retiro, hasta Puerto Madero, donde realizaron un giro de 360 grados sobre el Ministerio de Defensa. Minutos más tarde, a las 8.10, la escuadrilla completó una segunda pasada sobre la 9 de Julio antes de ascender rumbo a Río Cuarto, Córdoba, donde se realizaría la ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei.